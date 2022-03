La fascia mancina della Juventus sembra essere destinata a cambiare padrone la prossima estate. L'era Alex Sandro sembra essere ormai arrivata al capolinea, il trentunenne brasiliano, da otto anni in bianconero, non offre più le garanzie dal passato dove è stato per alcuni anni grimaldello offensivo della squadra di Allegri partendo da lontano, senza però tralasciare troppo la fase difensiva. Da un paio di stagioni a questa parte però il carioca è sceso di livello e in alcune occasioni si è lasciato andare a d alcune leggerezze pesanti in gare importanti come la Supercoppa con l'Inter.

I bianconeri sarebbero così pronti a cambiare anche perché il giocatore guadagna al momento sei milioni di euro all'anno, troppi per chi ha come obiettivo dei prossimi mesi l'abbassamento del monte stipendi. In più a giocare a favore del'addio ci sarebbe anche la scadenza del suo contratto, fissata per il 2023. Un rinnovo alle attuali condizioni sembra improbabile, e la prossima sarà l'ultima estate in cui provare a monetizzare.

Grimaldo come sostituto di Alex Sandro per la Juventus

Così la dirigenza della Juventus sfoglia la margherita e sembra pronta a puntare forte su Grimaldo del Benfica. Il laterale mancino è da tempo nei radar delle big d'Europa perché sa interpretare il ruolo in maniera moderna, cioè sulla doppia fase offensiva e difensiva, e perché è ormai maturo per provare il grande salto dopo oltre 200 presenze con il l'importante club portoghese.

Con i suoi 26 anni potrebbe rappresentare presente e futuro in un ruolo delicato e in cui non sono molti i profili di alto livello. I bianconeri lo avrebbero messo in cima alla lista dei desideri soprattutto per quel piede mancino che è da anni al servizio degli attaccanti del Benfica, anche in questa stagione sono già sette gli assist a referto.

Come detto però non ci sarebbe solo la Juventus sul ragazzo, ad osservarlo ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, non troppo convinto di Renan Lodi, e il Napoli che ormai da un paio di stagioni sta cercando un vero titolare a sinistra per sostituire Mario Rui. In Portogallo aspettano l'offerta giusta che avrà di certo molti zeri, secondo il portale transfremarkt il prezzo del cartellino sarebbe di circa 20 milioni di euro, con possibile salita se si dovesse scatenare l'asta.

Le alternative a Grimaldo per la Juventus

Grimaldo non sarebbe però l'unico nome sulla lista bianconera per il dopo Alex Sandro. A Torino sembra piacere Mathias Olivera, 24 anni del Getafe su cui però il Napoli sarebbe in vantaggio, un problema che può diventare un vantaggio perché se gli azzurri dovessero acquistare il giocatore dalla Liga non intralcerebbero la corsa a Grimaldo. Da segnalare il ritorno delle voci su Emerson Palmieri accostato da un paio di stagioni alla Juventus, ma mai approdato a Torino.