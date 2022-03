La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in questi mesi in previsione della sessione estiva. L'addio di Dybala a fine stagione potrebbe agevolare l'arrivo di un grande acquisto nel settore avanzato ma non solo, ci si attendono rinforzi a centrocampo e in difesa. Tutti investimenti che però dipenderanno anche dalle cessioni che la società bianconera riuscirà a concretizzare a giugno. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera nei prossimi mesi. Oltre a Dybala, potrebbe non prolungare l'intesa contrattuale Federico Bernardeschi.

Potrebbero essere ceduti a titolo definitivo Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Alex Sandro, Arthur Melo e Moise Kean, quest'ultimo prima sarebbe riscattato dall'Everton e poi venduto a una delle società interessate. Piace al Paris Saint Germain, società in cui è stato in prestito la scorsa stagione. A loro potrebbe aggiungersi anche Merih Demiral, che attualmente è in prestito all'Atalanta (diritto di riscatto per la società bergamasca fissato a circa 25 milioni di euro). Dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo, anche perché l'Atalanta potrebbe successivamente cederlo al Manchester United, che sarebbe interessato all'acquisto del difensore. Sarebbe una plusvalenza finanziaria importante sia per la Juventus ma anche per l'Atalanta.

Demiral potrebbe trasferirsi al Manchester United a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atalanta a giugno potrebbe riscattare dalla Juventus il cartellino di Merih Demiral per circa 25 milioni di euro per poi cederlo al Manchester United per circa 40 milioni di euro. Una situazione gradita sia dalla società bianconera che da quella bergamasca, che andrebbero a realizzare una plusvalenza finanziaria.

L'Atalanta già la scorsa stagione aveva acquistato Cristian Romero dalla Juventus per poi cederlo nell'estate 2021 al Tottenham ricavando una somma importante. Con i 25 milioni di euro che arriverebbero dalla partenza di Demiral la Juventus potrebbe andare a rinforzare soprattutto il centrocampo. Tale somma potrebbe essere utile per arrivare a Jorginho, valutato circa 20 milioni di euro dal Chelsea.

Sempre dalla società inglese potrebbe arrivare a parametro zero Antonio Rudiger.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche il settore avanzato, come già sottolineato ad inizio articolo. Il sostituto di Paulo Dybala potrebbe essere Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace molto alla società bianconera sarebbe quello di Giacomo Raspadori del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro falla società emiliana.