Il Milan è al lavoro su più fronti in chiave mercato, sia per quanto riguarda il rinnovo dei giocatori più appetibili dagli altri club, sia per provare ad acquistare nuovi innesti da inserire nella rosa che mister Pioli avrà a disposizione per la prossima stagione.

Dalle ultime voci sembra che la dirigenza rossonera abbia fissato un incontro con l’agente del calciatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, incontro che con ogni probabilità si terrà dopo il play-off mondiale che vedrà coinvolta la Nazionale italiana. Sul lato rinnovi, invece, sembra avvicinarsi il prolungamento di Rafael Leao; il giocatore portoghese, infatti, nonostante l’interesse manifestato di Psg e Manchester City, pare voler accettare il rinnovo con il club rossonero.

Un colosso per l’attacco rossonero: Scamacca

L’interesse del "diavolo" per l’attaccante classe ’99 Gianluca Scamacca è ormai piuttosto evidente e la dirigenza rossonera fa fatica a tenerlo nascosto. Dalle ultime indiscrezioni pare molto probabile un incontro tra la dirigenza del Sassuolo e quella del Milan per iniziare a impostare una trattativa che si preannuncia non semplice. Il valore del giocatore del Sassuolo è molto alto e il Milan ha difficoltà nel reperire grandi somme di denaro, pertanto vorrebbe impostare un’offerta che preveda l’inserimento di contropartite tecniche. Le 12 reti realizzate in questa stagione da Scamacca e varie ottime prestazioni non hanno fatto altro che aumentarne il valore, ma nonostante questo il Milan proverà a sferrare un’offensiva per portare a San Siro l’attaccante, ideale per il gioco di Pioli che punta sul vertice offensivo fisso.

Leao vede solo il Milan nel futuro

Le ultime indiscrezioni, inoltre, confermano la volontà dell’attaccante portoghese Leao di legarsi al Milan anche per le prossime stagioni. Il giocatore sembra avere tutte le intenzioni di proseguire la sua avventura con i colori rossoneri, nonostante l’interesse di due top club come Psg e City.

La crescita di Rafael Leao è stata evidente e con otto reti e quattro assist è diventato uno dei punti fermi del gioco di Pioli. La dirigenza rossonera, in particolare Paolo Maldini, si è mossa in modo netto e deciso per garantirsi le prestazioni del classe ’99 ancora per parecchie stagioni. Il valore attuale del giocatore è intorno ai 50 milioni di euro, ma la società rossonera non ha nessuna intenzione di privarsene, anche se dovesse arrivare un’offerta molto più alta.

Con Scamacca e Leao, la dirigenza rossonera mira a costruire l’attacco del presente ma, soprattutto, quello del futuro.