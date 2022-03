La Juventus è attesa da mesi importanti in cui definirà il mercato estivo. Sarà però importante cercare di raggiungere l'altro obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions League. Attualmente i bianconeri sono quarti, a +8 su Atalanta e Roma, i bergamaschi però devono recuperare un match. Di certo il rendimento in campionato è migliorato molto, pesa però la sconfitta in Champions League contro il Villareal. Dopo un buon primo tempo in cui i bianconeri hanno avuto diverse possibilità di segnare, nel secondo non sono riusciti a costruire azioni importanti subendo ben tre gol.

Tante le critiche da parte di addetti ai lavori e dei tifosi della Juventus nei confronti dei giocatori e di Allegri. In tanti rimproverano al tecnico toscano la mancanza di gioco da parte dei bianconeri. A tal riguardo la Gazzetta dello Sport ha sottolineato come i giocatori bianconeri lamenterebbero la mancanza di gioco da parte del tecnico toscano. Dall'altra parte invece Allegri sarebbe convinto del fatto che non può fare di meglio con la rosa che ha attualmente a disposizione. Il tecnico toscano in questo momento ha la fiducia della società ed un eventuale esonero potrebbe concretizzarsi solo in caso di mancato raggiungimento del quarto posto in campionato.

I giocatori lamenterebbero la mancanza di gioco nel calcio di Allegri

Secondo La Gazzetta dello Sport i giocatori della Juventus si sarebbero lamentati del fatto che lo staff tecnico guidato da Allegri non lavori molto sul gioco. L'arrivo di Vlahovic ha attutito le problematiche nella finalizzazione delle azioni da gol ma di certo la Juventus a differenza di squadre come Milan e Napoli ha un gioco meno offensivo.

Dall'altra parte invece il tecnico toscano sarebbe convinto che con questa squadra a disposizione non può fare di meglio di un ottavo di finale di Champions League o di un eventuale quarto posto in campionato. Intanto diversi giornali sportivi parlano anche della possibilità di un esonero di Allegri in caso di mancata qualificazione alla Champions League.

Fra i possibili sostituti ci sarebbe Zinedine Zidane, attualmente senza società e che potrebbe dare un gioco offensivo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Il tecnico Allegri ha un contratto fino a giugno 2025 con la Juventus. Di conseguenza sembra difficile che possa lasciare la società bianconera, anche perché attualmente i bianconeri hanno consolidato il quarto posto e potrebbero cercare anche di lottare per la vittoria del campionato se le prime tre dovessero perdere dei punti. La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare Rudiger, Jorginho e Zaniolo.