La situazione societaria del Chelsea è in evoluzione dopo che il Governo inglese ha deciso di adottare sanzioni a tutti gli oligarchi russi che avessero proprietà in Inghilterra. E' il caso evidentemente anche del Chelsea di Roman Abramovich, che ha messo in vendita la società ma attualmente ancora non ci sono novità in merito alla possibile cessione della società inglese. Intanto si parla di tanti giocatori del Chelsea che potrebbero lasciare l'Inghilterra, con la Juventus che potrebbe attingere in maniera importante nella società inglese. Oltre a Rudiger, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe sottoscrivere un'intesa contrattuale con la società bianconera da 6,5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026, potrebbe arrivare a Torino anche Jorginho, in scadenza nel 2023 e che sarebbe stato individuato dalla Juventus come il rinforzo ideale per migliorare la qualità del centrocampo bianconero.

Il nazionale italiano potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 20 milioni di euro, agevolando anche l'eventuale cessione di Arthur Melo, che sta deludendo le aspettative.

L'ufficializzazione dell'addio di Dybala a fine stagione da parte dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene potrebbe essere ulteriore motivazione da parte della Juventus nell'attingere nel Chelsea. Piacciono infatti giocatori di qualità come Hakim Ziyech e Christian Pulisic.

La Juventus potrebbe acquistare diversi giocatori del Chelsea: piacciono anche Pulisic e Ziyech

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando diversi rinforzi dal Chelsea. Oltre a Rudiger e Jorginho potrebbero arrivare anche Hakim Ziyech e Christian Pulisic, che sarebbero ideali per il 4-3-3 ma anche per il 4-2-3-1.

Con l'addio di Dybala i due centrocampisti del Chelsea potrebbero essere molto utili per supportare Dusan Vlahovic. La situazione societaria degli inglesi agevola le interessate ai giocatori, anche perché quest'ultimi potrebbero essere acquistato a prezzo scontato rispetto alla valutazione di mercato.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa non solo nel Chelsea ma anche in altre società inglesi. A Manchester si seguono diversi giocatori, uno che gioca nello United e l'altro nel City. Si valuta infatti l'ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno. Per il settore avanzato la Juventus starebbe seguendo Gabriel Jesus, in scadenza di contratto a giugno 2023. Con l'arrivo di Julian Alvarez e con il possibile acquisto di Erling Haaland da parte del Manchester City, il brasiliano potrebbe lasciare la società inglese a fine stagione.