Rinforzi giovani e di qualità. Sembra essere questa la strategia di mercato della Juventus per la stagione 2022-2023. La società bianconera potrebbe confermare il mercato portato avanti nelle ultime stagioni investendo su giovani di qualità che possano già essere pronti per giocare titolari ma che rappresentino, al tempo stesso, anche il futuro della Juventus. Potrebbe esserci qualche eccezione, come ad esempio Jorginho del Chelsea o Pogba del Manchester United: entrambi potrebbero lasciare le rispettive società, soprattutto il francese che è in scadenza di contratto a giugno.

Ci si aspetta quindi rinforzi a centrocampo, nel settore avanzato ma anche in difesa. A tal riguardo è da valutare il futuro professionale di Mattia Perin, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno. Il portiere potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale perché vorrebbe andare a giocare come titolare. Fra le società interessate ci sarebbe anche l'Atalanta. Come sostituto di Perin (e riserva di Szczesny) potrebbe arrivare Marco Carnesecchi, portiere della nazionale Under 21 italiana, attualmente in prestito alla Cremonese, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche della Lazio.

Il portiere Carnesecchi potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Marco Carnesecchi in caso di partenza di Mattia Perin. Il secondo portiere bianconero è in scadenza di contratto e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera per andare a giocare come titolare in una società di Serie A.

Piace all'Atalanta, la società bergamasca, fra l'altro, è proprietaria proprio del cartellino del nazionale Under 21 italiano attualmente in prestito alla Cremonese. Non è da scartare la possibilità che Carnesecchi possa venire acquistato e lasciato in prestito alla società lombarda, soprattutto se quest'ultima dovesse essere promossa in Serie A.

Attualmente la Cremonese è nei primi posti della classifica del campionato di Serie B: ha buone possibilità di giocare nel massimo campionato italiano nella stagione 2022-2023. Fra l'altro, nella Cremonese giocano due giovani della Juventus in prestito, ovvero Fagioli e Zanimacchia.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare, in queste settimane, anche il futuro professionale degli altri giocatori in scadenza a giugno. Oltre a Perin, rischiano di lasciare a parametro zero la società bianconera, a fine stagione, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio. Di questi quello che sembra più a rischio addio alla Juventus è il centrocampista italiano.