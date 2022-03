La Juventus potrebbe confermarsi come una delle società più impegnate sul mercato durante il Calciomercato estivo. Già a gennaio gli investimenti di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic sono stati molto importanti per migliorare la qualità dei bianconeri, ci si attende un mercato importante anche in estate. Si cercherà di affidarsi a giovani, che possano rappresentare il presente e il futuro della Juventus. Non è un caso di parli di un interesse concreto per Niccolò Zaniolo della Roma e per Giacomo Raspadori del Sassuolo. Per il centrocampo invece si valutano giocatori più esperti come Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.

Ci si attendono acquisti anche in ruoli più difensivi, anche nel ruolo di portiere. Nelle ultime ore diverse notizie di mercato confermano la possibilità che Gianluigi Donnarumma lasci il Paris Saint Germain, soprattutto dopo l'errore del giocatore negli ottavi di ritorno di Champions League contro il Real Madrid che ha dato il via alla rimonta degli spagnoli con tre gol di Benzema. L'agente sportivo Mino Raiola potrebbe agevolare il trasferimento del suo assistito alla Juventus. L'arrivo di Donnarumma a Torino però dipenderà dall'eventuale cessione di Szczesny, che dopo un inizio di stagione non ideale sta dimostrando di essere un portiere importante.

Se dovesse partire Szczesny potrebbe arrivare Donnarumma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma durante il calciomercato estivo. Molto dipenderà però dal futuro professionale di Szczesny. Il portiere bianconero sta dimostrando in questa stagione di essere molto importante, dopo un inizio di stagione in cui alcuni suoi errori hanno condizionato i risultati della Juventus.

Con il contratto in scadenza a giugno 2024 cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare in maniera evidente dalla cessione del suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per pagare il cartellino di Donnarumma, che però ha un prezzo di mercato notevole oltre al fatto che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Donnarumma solo se dovesse arrivare un'offerta importante per Szczesny. La società bianconera dovrà soprattutto rinforzare il centrocampo considerando le problematiche nell'impostazione di gioco di questa stagione. Nonostante la crescita evidente di Arthur Melo potrebbero arrivare due centrocampisti. Si valuta l'ingaggio di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro.