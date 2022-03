La Juventus è pronta a scendere in campo nella gara contro lo Spezia, in programma per questa domenica 6 marzo alle ore 18.

Per i bianconeri questo match è particolarmente importante perché una vittoria permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di aumentare il vantaggio in classifica sull'Atalanta, attualmente quinta.

Per questo match, però, la Juventus avrà ancora diversi assenti: i bianconeri dovranno fare a meno di nuovo di Paulo Dybala, che si è fermato nell'allenamento del 4 marzo. La speranza della Juventus è recuperarlo per la gara contro il Villarreal.

Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha deciso di non far riposare Dusan Vlahovic: il serbo sarà ancora titolare.

La Juventus farà pochi cambi

La Juventus in queste ore è al JHotel per preparare la partita contro lo Spezia. Massimiliano Allegri sfrutterà queste ore per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione anche se le scelte sono praticamente fatte.

Anche perché le assenze saranno molte. Oltre ai lungodegenti mancheranno anche Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio e Paulo Dybala. In difesa non ci saranno nemmeno Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Per questo motivo le scelte per la gara contro lo Spezia sono pressoché obbligate e la Juventus sarà costretta a schierare Daniele Rugani dal primo minuto, nonostante sia appena rientrato.

Il numero 24 giocherà al fianco di Matthijs De Ligt, mentre sulle fasce ci saranno Danilo e Luca Pellegrini. Anche a centrocampo non ci saranno cambi e si affiderà al terzetto formato da Locatelli, Arthur Melo e Rabiot. Mentre in attacco si punterà sul tridente formato da Cuadrado, Vlahovic e Morata. In panchina di sarà Moise Kean che potrebbe fare una staffetta con DV7, visto che Allegri ha vorrebbe far riposare un po' il suo bomber.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

La Juventus ritrova Bernardeschi

La Juventus, per la gara contro lo Spezia, ritroverà Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. Entrambi hanno recuperato dai rispettivi acciacchi fisici.

In particolar modo il recupero del numero 20 juventino sarà molto importante per Massimiliano Allegri. Infatti la presenza di Bernardeschi permette al tecnico livornese di poter attuare diverse soluzioni tattiche. Il numero 20 può giocare in tridente nel 4-3-3, può agire a centrocampo in un 4-4-2 ed eventualmente può essere utilizzato come mezzala.