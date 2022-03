L'Inter sembra essere la squadra più interessata a Paulo Dybala in vista della prossima estate qualora la 'Joya' non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus. Il periodo non è semplice per il fantasista argentino che sta facendo i conti con qualche problema fisico di troppo che ne hanno condizionato il rendimento fino ad ora. Adesso il numero 10 bianconero è nuovamente ai box per un risentimento muscolare e tutti questi problemi rischiano di incidere nella trattativa per il rinnovo. Nell'affare sarebbero pronti ad inserirsi i nerazzurri, con un contatto che ci sarebbe stato in queste ore tra l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e l'agente dell'argentino, Jorge Antun.

Dybala obiettivo dell'Inter

Il nome di Paulo Dybala, con ogni probabilità, infiammerà la prossima sessione estiva di Calciomercato. L'argentino è in scadenza di contratto a giugno con la Juventus e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. I bianconeri, infatti, hanno messo in stand by tutti i rinnovi per qualche settimana e solo in questi giorni stanno riprendendo i dialoghi. Anche per questo motivo è arrivato in Italia il procuratore della 'Joya', Jorge Antun. Il tergiversare della Juve, però, starebbe favorendo l'inserimento nell'affare dell'Inter.

La stima dei nerazzurri e, più nello specifico, dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è noto, visto che fu proprio lui a portarlo a Torino nell'estate del 2015 prendendolo dal Palermo per 40 milioni di euro.

Anche al momento dell'addio del dirigente al club bianconero, i due si sono ripromessi di tornare a lavorare insieme un giorno. E chissà che quel giorno non possa arrivare molto presto visto che, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il dirigente dell'Inter e l'agente di Paulo Dybala, in cui è stato confermato il forte interesse del club meneghino.

Le cifre dell'offerta

Nel contatto avuto tra l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, e l'agente di Paulo Dybala non è stato solo confermato l'interesse dei nerazzurri. Secondo la Rosea, infatti, il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale, fino a giugno 2027 a 7,5 milioni di euro a stagione.

Una cifra superiore a quella che sembrerebbe pronta ad offrire la Juventus, 7 milioni di euro netti più bonus, tra l'altro per tre anni rispetto ai cinque proposti dai nerazzurri. Una differenza notevole che rischia di pesare sulla decisione dell'argentino, combattuto tra il restare alla Juve e tornare a lavorare con il dirigente che più di tutti ha creduto in lui. L'arrivo di Dybala non è legato a Lautaro Martinez, che dovrebbe restare a Milano, salvo offerte fuori mercato. Lo spazio nel monte ingaggi per la 'Joya' sarà liberato da Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che guadagnano complessivamente 15 milioni di euro netti a stagione.