La prossima estate l'Inter potrebbe cambiare profondamente il proprio reparto offensivo. I nerazzurri, infatti, hanno cominciato a lavorare con largo anticipo per cercare di rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante il club sia in piena lotta per lo scudetto e abbia il miglior attacco del campionato, alcuni giocatori non hanno convinto del tutto. Tra questi ci sarebbe Joaquin Correa, che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, non dando l'apporto sperato. Proprio per questo motivo non è da escludere un addio anticipato, e su di lui avrebbe messo gli occhi il Lille in Francia.

Anche la Juventus sta lavorando già in vista della prossima stagione. La priorità sarà rinforzare il centrocampo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Remo Freuler, che potrebbe lasciare l'Atalanta essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

Correa può lasciare l'Inter

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima sessione estiva di Calciomercato è Joaquin Correa. Arrivato la scorsa estate dalla Lazio per poco più di 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, il rendimento dell'attaccante argentino ha deluso le aspettative. Prestazioni deludenti legate anche ai troppi problemi fisici accusati dal Tucu, che ha realizzato soltanto quattro reti, tra l'altro suddivise in due partite (contro Hellas Verona e Udinese) in diciassette partite di campionato.

Il futuro del classe 1994 potrebbe essere in Francia, visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Lille. Il club francese è pronto a rivoluzionare la rosa visti i probabili addii di Renato Sanches, Botman e Jonathan David. L'Inter non vuole realizzare una minusvalenza e per questo valuta Correa sui 30-35 milioni di euro e starebbe prendendo quota l'ipotesi di uno scambio tra le due società, con il Tucu in direzione Francia, mentre a Milano sbarcherebbe l'attaccante canadese, già accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane.

Juventus su Freuler

La Juventus è in cerca di rinforzi in mezzo al campo, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione. I bianconeri potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione e uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Remo Freuler. Il centrocampista svizzero ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'Atalanta potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero.

La valutazione resta importante, intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di una contropartita tecnica, almeno uno tra Rugani o un giovane tra Soulé e Miretti.