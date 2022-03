La Juventus potrebbe effettuare diversi cambiamenti durante il Calciomercato estivo. Il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe iniziare a lavorare a luglio con una rosa quasi rivoluzionata, se consideriamo che attualmente ci sono cinque giocatori in scadenza a giugno, che Morata è in prestito dall'Atletico Madrid e che tanti sarebbe considerati cedibili. Fra questi spicca sicuramente Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che nelle ultime stagioni sta avendo non poche problematiche a garantire prestazioni di qualità sulla fascia sinistra.

Per il brasiliano si parla di un interesse concreto di Wolverhampton e Chelsea, che potrebbero acquistarlo per circa 10 milioni di euro. La Juventus starebbe già lavorando ad un sostituto del brasiliano, sono tanti i nomi che piacciono alla società bianconera. Si è parlato molto in questi giorni di un interesse concreto per Renan Lodi dell'Atletico Madrid e per Emerson Palmieri, in prestito al Lione ma che ha un contratto fino a giugno 2024 con il Chelsea. Altro giocatore che potrebbe essere ideale per la fascia sinistra difensiva è Mathias Olivera, uruguaiano classe 1997 del Getafe valutato circa 12 milioni di euro. Il giocatore era stato vicino al Napoli a gennaio. Per questo potrebbe definirsi una sfida di mercato fra la società campana e la Juventus durante il calciomercato estivo.

Il giocatore Mathias Olivera potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche la Juventus interessata all'acquisto di Mathias Olivera, terzino del Getafe in scadenza a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro ma la società spagnola è a rischio retrocessione nella Serie B spagnola.

In tal caso il prezzo di mercato potrebbe anche diminuire. Il giocatore è di nazionale uruguaiana ma anche passaporto spagnolo, di conseguenza può essere tesserato come comunitario. Sul giocatore però ci sarebbe l'interesse concreto del Napoli, che avrebbe provato ad acquistarlo durante il mercato di gennaio. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 21 match segnando un gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un difensore centrale a giugno. Si valuta l'acquisto di Jason Denayer, in scadenza di contratto con il Lione a giugno. Per il centrocampo invece potrebbero un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per il settore avanzato Piacciono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo, valutati rispettivamente 40 milioni di euro e 30 milioni di euro.