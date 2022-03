Siamo ancora a marzo, ma le squadre cominciano ad analizzare le prossime mosse da fare nel Calciomercato estivo. La Juventus, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'estero, starebbe iniziando a strutturare i primi colpi per la stagione 2022/2023.

I nomi che circolano in questi giorni e tutti altisonanti: Donnarumma per la porta, Rudiger ed Emerson Palmieri per la difesa e Jorginho per il centrocampo.

La Juventus pensa ad una rivoluzione in difesa, dentro Donnarumma, Rudiger ed Emerson Palmieri

La difesa della Juventus potrebbe subire una piccola rivoluzione il prossimo anno.

Seguendo le indiscrezioni che arrivano dall'estero, Gigi Donnarumma sarebbe la prima scelta per la porta dei bianconeri. D'altronde il portiere della nazionale italiana era stato già diverse volte accostato alla Vecchia Signora e l'errore che ha commesso in occasione del match di Champions tra PSG e Real Madrid, lo ha reso a dir poco inviso nella capitale parigina.

Per quello che riguarda la linea difensiva, Antonio Rudiger rimarrebbe sempre la scelta numero 1 di Max Allegri: il centrale tedesco va in scadenza a giugno e inoltre le difficoltà del Chelsea di Abramovich non favorirebbero certo la sua permanenza nei Blues. Il suo ingaggio elevato potrebbe però essere un ostacolo per i bianconeri, nonostante si parli di una possibile operazione a parametro zero.

In uscita dal Chelsea ci sarebbe pure Emerson Palmieri. Il terzino sinistro ex Roma, ad oggi si trova in prestito al Lione e non dovrebbe rientrare nei piani tecnici di Thomas Tuchel. La Juventus, dal canto suo, avrebbe intenzione di ringiovanire la fascia sinistra, attualmente presidiata da un Alex Sandro che in questo 2022 ha dimostrato più di una carenza e dal giovane Pellegrini..

La Juventus vorrebbe un regista e starebbe osservando diversi profili, Jorginho su tutti

La Juventus sta cercando pure un regista per migliorare il centrocampo: i bianconeri vorrebbero un calciatore capace di dettare i tempi, filtrare palloni e gestire le situazioni nei momenti più caldi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il numero uno dell'elenco di Cherubini sarebbe il nazionale azzurro Jorginho.

Il centrocampista del Chelsea, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo 2023 e che guadagna 6.5 milioni di euro annui, avrebbe una voglia matta di tornare in Italia. La Juventus dunque, potrebbe accontentarlo, ma attenzione al Milan che sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per accaparrarsi il centrocampista.