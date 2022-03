La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Gran parte degli acquisti di luglio dipenderanno dalla conferma o meno dei giocatori in scadenza a giugno. Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata, che è in prestito dall'Atletico Madrid. Quello che sembra certo, però, è che la Juventus ha bisogno di centrocampisti di qualità, che sappiano garantire impostazione di gioco e fisicità. Potrebbe essere confermato Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Genoa ma che a luglio ritornerà in bianconero.

Si lavora anche all'acquisto di un giocatore importante e fra i nomi che piacciono alla Juventus spicca sicuramente quello di Renato Sanches. Il giocatore del Lille è in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe quindi lasciare la società francese a prezzo agevolato. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e potrebbe accettare un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione. Per caratteristiche tecniche, il portoghese ricorda molto Edgar Davids, anche se meno veloce dell'ex giocatore della Juventus. Ha una qualità nell'impostazione di gioco molto importante, oltre al fatto che è bravo negli inserimenti. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan.

Renato Sanches potrebbe trasferirsi alla Juventus

Sul portoghese ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan, che lo segue da diversi mesi. Per i rossoneri potrebbe essere il sostituto di Kessié, in scadenza di contratto a giugno e che non dovrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società rossonera. La Juventus conterebbe anche sui buoni rapporti professionali con l'agente sportivo del centrocampista Jorge Mendes, con il quale i bianconeri hanno trattato anche l'acquisto dal Real Madrid nel 2018 e la cessione al Manchester United nel 2021 di Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti a giugno per agevolare gli acquisti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Il brasiliano potrebbe trasferirsi al Wolverhampton o al Chelsea per circa 12 milioni di euro. Per il francese, si parla di un interesse concreto di società inglesi, il brasiliano invece piace a diverse società spagnole.