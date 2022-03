La Juventus potrebbe rinforzare diversi settori durante il Calciomercato estivo. La società bianconera è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in estate, prima valutando le partenze e successivamente gli acquisti. A tal riguardo sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. In difesa Alex Sandro potrebbe essere ceduto, a centrocampo i principali indiziati a partire sarebbero Rabiot, Ramsey e Arthur Melo, da valutare il futuro professionale di Paulo Dybala, in scadenza a giugno, e quello di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid riscatto a circa 35 milioni di euro.

Proprio il settore avanzato potrebbe essere rinforzato con uno o due acquisti. Potrebbe arrivare un giocatore a supporto di una punta e di un vice Vlahovic. Nel primo caso piacerebbe Nicolò Zaniolo della Roma, nel secondo si starebbe valutando l'ingaggio di Alexandre Lacazette. La punta francese è in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno. Arriverebbe quindi a parametro zero. Negli ultimi match la punta sta dimostrando di essere un giocatore importante, in quanto ha fornito 4 assist decisivi ai suoi compagni. Sarebbe un'alternativa valida a Dusan Vlahovic anche se non è da scartare la possibilità che i due possano giocare insieme.

Lacazette potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero Alexandre Lacazette a giugno. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno ma attualmente non starebbe valutando il prolungamento di contratto con l'Arsenal, anche se il tecnico Arteta lo sta schierando titolare ed il giocatore sta dando un grande contributo.

In questa stagione fino ad adesso Lacazette ha disputato 20 match nel campionato inglese segnando 3 gol e fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni, a queste bisogna aggiungere 1 match in FA Cup e 5 match, 2 gol e 1 assist in Carabao Cup.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo.

Si valuta l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e di una mezzala d'inserimento. Piacerebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza id contratto a giugno 2023. Il giocatore potrebbe lasciare la società inglese dopo stagioni di vittorie e soddisfazioni. Come mezzala si valutano Frenkie de Jong del Barcellona, che ha un prezzo di mercato importante, e Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Potrebbe arrivare anche un difensore centrale: piace Bremer del Torino, valutato circa 40 milioni di euro.