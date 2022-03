La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per le trattative riguardanti il prolungamento dei contratti dei giocatori in scadenza. Fra questi spiccano Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Si lavora però anche al Calciomercato estivo e ai possibili rinforzi che potrebbero migliorare in maniera evidente la rosa della Juventus. Si cerca un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco, un giocatore per il settore avanzato ma anche un difensore. Si parla molto del possibile acquisto di Bremer o di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Negli ultimi giorni però la società bianconera avrebbe deciso di valutare l'acquisto di un altro giocatore che non sta raccogliendo molto minutaggio, ovvero Nathan Aké, difensore olandese del Manchester City che Guardiola non considera un titolare. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo importante che però potrebbero diminuire a fine stagione. In caso di arrivo alla Juventus, Aké ritroverebbe il suo compagno di nazionale Matthijs de Ligt.

Il difensore Aké potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Nathan Aké a giugno. Potrebbe essere il difensore del Manchester City il rinforzo per la difesa per il calciomercato estivo.

L'olandese sta raccogliendo poche presenze nella società inglese e alla Juventus ritroverebbe il suo compagno di nazionale di de Ligt. Dopo aver giocato nel Chelsea e nel Bournemouth è stato acquistato a giugno 2020 dal Manchester City per circa 40 milioni di euro. Dopo due stagioni potrebbe lasciare la squadra inglese. In questa stagione.

ha disputato 9 match in campionato con un gol segnato, a questi bisogna aggiungere 3 match in Fa Cup, 4 match ed 1 gol in Champions League, 1 match in Community Shield ed uno in EFL Cup.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato della Juventus dipenderà anche dalle cessioni. Tanti giocatori potrebbero garantire una somma importante da utilizzare per le trattative del calciomercato estivo.

Ad esempio potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro dal riscatto da parte dell'Atalanta del cartellino di Merih Demiral, altri 70 milioni di euro invece dal Tottenham se la società inglese deciderà di acquistare a titolo definitivo Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Si attendono anche cessioni dei giocatori attualmente alla Juventus, come ad esempio quella di Alex Sandro, che piace al Wolverhampton e al Chelsea, e di Adrien Rabiot, che potrebbe trasferirsi al Manchester United a giugno.