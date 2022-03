Il campionato italiano in questa stagione sta mettendo in evidenza diversi giocatori interessanti. Complice anche la crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus le società stanno dando molta fiducia ai giovani italiani. Fra le rivelazioni dell'ultime stagioni del campionato italiano c'è Mattia Zaccagni, che dopo essersi affermato nel Verona si è trasferito nel recente Calciomercato estivo alla Lazio. Il centrocampista è un classe 1995 ed ha già acquisito una maturità calcistica importante.

Lo dimostra la crescita nelle prestazioni in questa stagione.

Dopo la prima parte della stagione in cui era considerato una riserva da Sarri, nella seconda sta giocando diversi match. Fiducia ripagata con sei gol e sei assist forniti ai suoi compagni ed un interesse concreto di diverse società per il giocatore. Fra queste ci sarebbe anche la Juventus, che cerca giocatori bravi a supportare il settore avanzato. Zaccagni attualmente è schierato nel tridente offensivo da Sarri sulla fascia sinistra. Attualmente è un prestito con diritto di riscatto dal Verona per circa 7 milioni di euro. La Juventus potrebbe presentare un'offerta importante per acquistarlo.

Possibile offerta della Juve per Zaccagni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Mattia Zaccagni durante il calciomercato estivo.

La Lazio riscatterà il giocatore a fine stagione dal Verona per circa 7 milioni di euro. Per questo sembra difficile possa lasciare la società già durante il calciomercato estivo. Di certo la crescita evidente nelle prestazioni del giocatore ha rivalutato il suo cartellino. Il suo prezzo di mercato è di circa 14 milioni di euro ma potrebbe incrementare in questo finale di stagione.

Per Zaccagni si parla anche di una possibile convocazione nella nazionale italiana da parte del commissario tecnico Roberto Mancini per gli spareggi playoff per la qualificazione al mondiale in Qatar a dicembre. Il giocatore è già stato convocato in nazionale italiana ma non ha mai disputato un match.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri giocatori per rinforzare il settore avanzato. Fra questi spicca Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro. Il centrocampista era stato vicino alla società bianconera diverse stagioni fa. Gli infortuni al ginocchio subiti dal giocatore non hanno agevolato una trattativa di mercato fra Juventus e Roma, che però potrebbe essere posticipata nel calciomercato estivo.

La Roma potrebbe venire incontro alla società bianconera cedendo il giocatore in prestito con riscatto in diverse stagioni.