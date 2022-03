La Juventus dovrà cercare di rinforzare a giugno soprattutto il centrocampo. Sembra essere questa l'esigenza principale della società bianconera, soprattutto dopo aver acquistato a gennaio Dusan Vlahovic. La punta sta garantendo un contributo importante sia in prestazioni che in gol. È arrivato anche Denis Zakaria a gennaio un giocatore che garantisce fisicità ma non qualità nell'impostazione di gioco. Per questo si parla di un interesse concreto della Juventus per giocatori come Frankie de Jong o Jorginho. La società bianconera però valuta anche altri giocatori, soprattutto in Spagna.

A tal riguardo i buoni rapporti professionali con l'Atletico Madrid potrebbero agevolare l'arrivo di Rodrigo De Paul. A lanciare la notizia di mercato la stampa spagnola, che parla di un argentino che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid dopo una stagione. Simeone non sarebbe soddisfatto del rendimento di De Paul oltre al fatto che avrebbe una vita privata non proprio da professionista. La Juventus era interessata all'argentino già nel recente Calciomercato estivo. Per questo in caso di partenza potrebbe valutare il suo acquisto a giugno.

Il centrocampista Rodrigo De Paul potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Rodrigo De Paul a giugno.

L'argentino dopo una sola stagione potrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Il centrocampista non sta garantendo un rendimento importante oltre al fatto che secondo la stampa spagnola Simeone non lo considererebbe un professionista esemplare nella vita privata. Nel centrocampo a quattro l'argentino sta giocando centrale, un ruolo che evidentemente non lo valorizza nel migliore dei modi.

Con l'Udinese infatti la sua posizione era più avanzata, quasi da trequartista. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Considerando i buoni rapporti professionali fra Atletico Madrid e la Juventus non è da scartare la possibilità che le parti trovino un'intesa a prezzo minore e magari in prestito con riscatto.

Le due società a fine stagione dovranno trattare anche l'eventuale acquisto a titolo definitivo da parte della Juventus di Alvaro Morata. I bianconeri hanno un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. La Juventus vorrebbe investire un totale di 20 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi per il settore avanzato, sia in caso di conferma che non di Alvaro Morata. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sono Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.