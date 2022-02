La Juventus è attesa da settimane importanti per calcio giocato e per il Calciomercato. Il consiglio d'amministrazione previsto dal 23 febbraio sarà utile anche per conoscere il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Si deciderà anche la possibile conferma di Alvaro Morata ma anche quella di Matthijs de Ligt, con la società bianconera che potrebbe offrire al difensore un prolungamento di contratto fino a giugno 2026. Una decisione che però sarebbe motivata dal fatto che la Juventus in questo modo potrebbe chiedere un prezzo di mercato maggiore per il suo giocatore.

Secondo la stampa spagnola de Ligt vorrebbe fare una nuova esperienza professionale. Le società interessate sarebbero Barcellona, Paris Saint Germain e Chelsea. In caso di offerta importante potrebbe lasciare la Juventus. In tal caso la società bianconera potrebbe sostituirlo con Bremer, difensore del Torino protagonista di una stagione importante. Il brasiliano si sta confermando dopo la scorsa stagione. Il presidente del Torino Cairo gli ha fatto prolungare il contratto in scadenza a giugno 2024, anche in questo caso il motivo potrebbe essere stato quello di venderlo a prezzo maggiore. La Juventus potrebbe offrire una somma in contanti più il cartellino di Federico Gatti.

Il difensore Gatti possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus in caso di partenza di de Ligt potrebbe acquistare Bremer. Valutato circa 35 milioni di euro dal Torino, la società bianconera potrebbe offrire circa 20 milioni di euro in contanti più il cartellino di Federico Gatti, difensore acquistato a gennaio alla Juventus e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.

In una recente intervista il tecnico Ivan Juric aveva dichiarato come Gatti sarebbe potuto arrivare al Torino ma la Juventus è riuscita a concretizzare l'acquisto velocemente superando la società di Cairo. Di conseguenza il Torino potrebbe gradire Gatti come contropartita tecnica per Bremer.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un difensore come Bremer e cederne due, ovvero Matthijs de Ligt e Federico Gatti.

Per questo potrebbe esserci un altro investimento nel settore difensivo. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno. Potrebbe arrivare anche un rinforzo a centrocampo ed uno nel settore avanzato. Piace Youri Tielemans, centrocampista del Leicester, e Niccolò Zaniolo. in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.