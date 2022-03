La Juventus potrebbe attingere di nuovo dalla Fiorentina. Sembra oramai una tradizione quella con cui la società bianconera debba acquistare giocatori che provengono dalla società toscana. La storia ci insegna che dall'arrivo di Baggio si sono susseguiti altri giocatori che hanno fatto il percorso da Firenze a Torino. Basti pensare a Cuadrado (che però ha fatto una tappa intermedia al Chelsea), a Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Secondo le ultime notizie di mercato però la Juventus potrebbe ulteriormente acquistare giocatori dalla Fiorentina.

Piace ad esempio Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023 e che difficilmente rimarrà a Firenze in caso di mancato prolungamento contrattuale. Per il difensore si parla di un possibile trasferimento alla Juventus per circa 20 milioni di euro. La società bianconera avrebbe individuato però un altro giocatore dei toscani che piace per la difesa. Ci riferiamo ad Alvaro Odriozola, lo spagnolo è in prestito secco alla Fiorentina dal Real Madrid. La società spagnola vorrebbe cederlo se consideriamo che sulla fascia destra difensiva Ancelotti può contare su Carvajal e Vazquez. La valutazione di mercato di Odriozola è di circa 20 milioni di euro, somma che difficilmente la Fiorentina spenderà.

Per questo la Juventus potrebbe approfittarne, considerando che Odriozola piace molto ad Allegri.

Il giocatore Odriozola potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Alvaro Odriozola. Lo spagnolo è in prestito alla Fiorentina dal Real Madrid.

Sembra difficile che la società toscana possa riscattarlo, anche perché il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. Somma che potrebbe spendere la Juventus per un giocatore che alla lunga potrebbe sostituire Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

La Juventus però sta lavorando per il futuro e è alla ricerca di un suo sostituto. Odriozola non è l'unico nome che segue la Juventus per rinforzare la fascia destra difensiva.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra quelli italiani. La Juventus starebbe lavorando infatti ad un altro nome per la fascia destra difensiva. Piace infatti Raoul Bellanova, terzino del Cagliari che la società sarda potrebbe cedere alla Juventus per circa 10 milioni di euro. Il giocatore rimarrebbe però un'altra stagione in prestito alla società sarda.