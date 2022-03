La Juventus potrebbe attingere di nuovo al mercato dei giovani non solo per rinforzare il centrocampo ed il settore avanzato ma anche la difesa. Si valutano, infatti, rinforzi per per le fasce difensive, considerando che Allegri sta schierando Cuadrado soprattutto a centrocampo. Serve quindi una riserva di Danilo, possibilmente che sappia giocare anche sulla fascia sinistra. Fra i giovani del campionato italiano che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Rauol Bellanova, difensore classe 2000 del Cagliari che con l'arrivo di Mazzarri sulla panchina della società sarda è diventato titolare della fascia destra del centrocampo a cinque.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bordeaux. il classe 2000 sarà probabilmente riscattato dal Cagliari. Potrebbe però essere ceduto a giugno alla Juventus, che vuole un rinforzo per le fasce difensive. Bellanova può giocare infatti sia sulla destra che sulla sinistra. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 21 match, segnando un gol e fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. Potrebbe arrivare come riserva di Danilo ma come De Sciglio può giocare anche sulla fascia difensiva sinistra. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro.

Il giocatore Bellanova potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Raoul Bellanova a giugno.

Il giocatore, attualmente in prestito al Cagliari dal Bordeaux, dovrebbe essere riscattato dai sardi per poi essere acquistato durante il Calciomercato estivo dalla Juventus. Con un'offerta di circa 10 milioni di euro, il giocatore potrebbe lasciare il Cagliari. Bellanova ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili dell'Italia, attualmente è un riferimento dell'under 21 di Nicolato, con cui ha disputato 11 match.

Bellanova potrebbe non essere l'unico rinforzo italiano durante il calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus, oltre a Bellanova, potrebbe acquistare altri giovani di qualità. Fra i giocatori seguiti per il settore avanzato ci sono Niccolò Zaniolo e Giacomo Raspadori. Il centrocampista della Roma potrebbe essere ceduto durante il calciomercato estivo, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2024.

Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro. Costa un po' di meno invece Giacomo Raspadori, circa 30 milioni di euro. La punta del Sassuolo, anche nell'ultima giornata di campionato, ha segnato un gol importante contribuendo alla vittoria degli emiliani.