La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno. In attesa di definire il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno, la società bianconera è già al lavoro per migliorare la qualità dei giocatori a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il toscano, dopo un inizio di stagione difficile, è riuscito ad ottenere risultati importanti, anche se non sono mancate le critiche sul gioco espresso dai bianconeri negli ultimi match. Attualmente, però, la Juventus ha consolidato il quarto posto, è vicina alla finale di Coppa Italia ed è pronta a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Villareal.

Sarà però importante, nel Calciomercato estivo, investire soprattutto a centrocampo e settore avanzato. Considerando la forma non ideale di Bonucci e Chiellini, la Juventus potrebbe considerare anche un importante acquisto per la difesa. Dovrebbe rimanere Matthijs de Ligt almeno per un'altra stagione, che potrebbe avere come compagno di difesa Jason Denayer. Il difensore belga è in scadenza di contratto con il Lione e rappresenterebbe un rinforzo ideale per la difesa bianconera.

Il classe 1995 sta dimostrando in questa stagione di essere affidabile. Arriverebbe poi a parametro zero, un acquisto che sarebbe vantaggioso anche come investimento considerando che è un classe 1995 e che piace a diverse società.

Il difensore Denayer potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, fra le società interessate all'ingaggio di Jason Denayer ci sarebbe anche la Juventus, che starebbe valutando l'acquisto di un difensore centrale. La società bianconera vorrebbe evitare investimenti pesanti in cartellini per un difensore, in quanto una somma importante potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di un centrocampista e di un giocatore per il settore avanzato.

Denayer va in scadenza di contratto con il Lione a giugno e piace anche al Napoli. Si tratterebbe, quindi, non solo di un rinforzo ma anche di un investimento. In questa stagione ha giocato fino ad adesso tre match in Europa League e 14 match con 3 gol ed 1 assist nel campionato francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero non solo per rinforzare la difesa ma anche il centrocampo.

Piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Per il settore avanzato invece si valutano due giocatori italiani, Niccolò Zaniolo della Roma che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 30 milioni di euro.