L'Inter è alla ricerca di un centravanti in vista della prossima stagione per poter fare rifiatare Edin Dzeko che, non essendo più giovanissimo, non può giocare tre partite a settimana ad alti livelli dal primo minuto. I nerazzurri sembrerebbero in pole position per Gianluca Scamacca, essendosi mossi con largo anticipo sul centravanti del Sassuolo e dell'Italia, nonostante le manovre di disturbo del Milan in questi ultimi giorni, e nelle prossime settimane potrebbero affondare definitivamente il colpo trovando l'intesa di massima con il club emiliano.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo di spessore in mezzo al campo visto l'addio di Franck Kessié, che andrà in scadenza di contratto a giugno. I rossoneri sono pronti a pescare in casa Roma avendo messo gli occhi su Jordan Veretout e Bryan Cristante.

Inter vicina a Scamacca

Il nome di Gianluca Scamacca caratterizzerà con ogni probabilità la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il centravanti del Sassuolo sembra pronto al consueto grande calcio e su di lui si sarebbe mossa con largo anticipo l'Inter. In questi ultimi giorni avrebbe provato ad inserirsi il Milan, ma la società nerazzurra resta in pole position. Anzi, non è da escludere un nuovo incontro tra nerazzurri ed emiliani per trovare un'intesa di massima, approfittando anche degli ottimi rapporti tra i due massimi dirigenti, Giuseppe Marotta e Giovanni Carnevali.

In questa stagione Scamacca ha fatto il salto di qualità e ha messo a segno 13 reti in 28 partite di campionato, numeri che hanno portato la sua valutazione a crescere esponenzialmente, arrivando a sfiorare i 40 milioni di euro. Il club meneghino, però, è pronto ad inserire contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico.

Si è parlato molto di Andrea Pinamonti, valutato 15 milioni di euro, ma nelle ultime ore è spuntato un altro nome. Si tratta di Stefano Sensi, valutato 10 milioni di euro, per quello che sarebbe un ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio prima del passaggio in nerazzurro. Operazione che permetterebbe all'Inter di realizzare anche due buone plusvalenze.

Milan su Veretout e Cristante

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo come priorità per la prossima estate visto l'addio di Franck Kessié, in scadenza di contratto. I rossoneri avrebbero messo gli occhi in casa Roma puntando Jordan Veretout e Bryan Cristante. Il primo è valutato 20-25 milioni di euro, mentre il secondo sui 15 milioni di euro e sembra difficile pensare a un approdo di entrambi all'ombra del Duomo. I rossoneri, comunque, sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Rade Krunic e Ante Rebic, ovviamente con una valutazione decisamente diversa, per provare a convincere il club capitolino.