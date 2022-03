La Juventus ottiene un'importante vittoria contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia con un autogol di Venuti su cross di Cuadrado. Un match in cui i bianconeri sono stati molto attenti a garantire equilibrio, anche se i toscani avrebbero potuto segnare in diverse azioni da gol. Tante le assenze nella Juventus, soprattutto a centrocampo; oramai da diversi match Allegri si vede costretto a schierare sempre gli stessi giocatori. E proprio il settore centrocampo potrebbe essere quello maggiormente rinforzato nel Calciomercato estivo.

La società bianconera starebbe valutando l'acquisto di un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche nel garantire fisicità. Uno dei giocatori seguito da mesi dalla Juventus è Aurelien Tchouameni. Si è parlato del suo arrivo nel recente calciomercato estivo, alla fine però la società bianconera ha deciso di acquistare Manuel Locatelli dal Sassuolo. Il francese piace molto ad Allegri, sarebbe il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa. Per questo la Juventus potrebbe cercare di acquistarlo a giugno, anche se la valutazione di mercato stabilita dal Monaco non agevola il suo arrivo a Torino.

Possibile acquisto di Tchouameni: avrebbe un prezzo di mercato di circa 60 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cercare di acquistare Aurelien Tchouameni nel calciomercato estivo. Molto dipenderà dal Monaco e dal prezzo di mercato che vorrà stabilire per il centrocampista. Attualmente la valutazione di Tchouameni è di circa 60 milioni di euro, difficilmente la Juventus spenderà tale somma anche se si tratta di un giocatore importante, riferimento del Monaco e parte integrante della nazionale francese del commissario tecnico Deschamps.

In questa stagione, fino ad adesso, Tchouameni ha disputato 24 match in campionato segnando 1 gol, 5 match in Europa League, 4 match nelle qualificazioni alla Champions League con 1 gol segnato e 4 match con 1 gol in Coppa di Francia.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri giocatori per rinforzare il centrocampo.

Piacciono Frankie de Jong del Barcellona, che però costa più o meno come Tchouameni. Per quanto riguarda il settore avanzato, molto dipenderà dalle eventuali cessioni che potrebbero concretizzarsi a giugno. In attesa di capire se Dybala prolungherà il contratto e se Morata sarà riscattato dall'Atletico Madrid, si parla di un interesse concreto della Juventus per il centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024. In caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare la società romana per circa 40 milioni di euro.