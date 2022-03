La Juventus con ogni probabilità proverà a potenziare il proprio reparto difensivo in estate.

Fra i nomi accostati in questi ultimi giorni ai bianconeri emergono i profili di Koulibaly, Rudiger e Bremer.

Calciomercato Juventus, Koulibaly il nome nuovo per il reparto difensivo

La Juventus quasi certamente dovrà comprare un calciatore per la linea difensiva.

Chiellini, anche nel post partita di ieri sera contro la Macedonia, ha fatto intendere di meditare un eventuale addio con il calcio, Rugani ha mostrato diverse incertezze e Bonucci ha dovuto affrontare tanti problemi fisici.

Insomma non c'è da stupirsi che la Vecchia Signora stia cercando un compagno di reparto da affiancare a De Ligt.

Secondo la stampa spagnola, sarebbero diversi i nomi sul taccuino di Cherubini. Il più discusso, è Antonio Rudiger. Sul tedesco circola da giorni la voce che ci sia già un accordo coi bianconeri, indiscrezione comunque non confermata.

Oltre allo stopper in forza al Chelsea, la Juventus avrebbe adocchiato Akanjii, centrale del Borussia Dortmund con il quale lo svizzero non dovrebbe rinnovare.

Ma il nome nuovo di queste ore sarebbe Mamadou Koulibaly. Il senegalese del Napoli al termine della prossima stagione andrà in scadenza e quindi questa estate potrebbe essere l'ultima occasione per il club partenopeo per provare a monetizzare dalla sua cessione.

Juve e Inter vorrebbero Bremer

Un altro difensore che la Juventus avrebbe adocchiato è Bremer. Lo stopper brasiliano in forza al Torino è stato uno dei giocatori rivelazione in questo campionato e non è un caso che Cairo gli abbia prolungato il contratto, promettendogli di lasciarlo andare qualora fosse arrivata una grande.

I bianconeri potrebbero strapparlo ai granata, ma sul calciatore ci sarebbe da tempo l'attenzione dell'Inter.

I nerazzurri infatti, lo avrebbero individuato come possibile degno erede di De Vrij.

Per accaparrarsi il difensore brasiliano ci potrebbe essere dunque un duello di Calciomercato tra le rivali storiche.

Juventus, in attacco si pensa a Sterling

Nel frattempo la Juventus potrebbe effettuare un colpo di calciomercato anche nel reparto d'attacco.

I bianconeri fra tre mesi perderanno Dybala a parametro zero, anche per questo motivo starebbero adocchiando la situazione in casa Manchester City. Il club inglese infatti, potrebbe vendere diversi pezzi del proprio attacco per arrivare a Kane e Haaland e uno dei sacrificabili che piacerebbe a Max Allegri sarebbe l'inglese Raheem Sterling.