Sven Botman, ha 22 anni ed è una colonna del Lille con cui ha vinto l’anno scorso il titolo in Francia: è uno dei pezzi pregiati della squadra francese che non sta vivendo un buon periodo a livello economico e sportivo. Pare probabile che il club transalpino alla fine di questa stagione debba salutare alcuni dei suoi gioielli, oltre al gigante olandese sarebbero in partenza anche Renato Sanches e il bomber Jonathan David. Le grandi del calcio europeo osservano e sono pronte alla caccia grossa, essendo tutti profili giovani, con già una buona esperienza e soprattutto un talento cristallino.

Botman al Milan: il Newcastle è sempre attento

Nel caso di Botman sembrerebbero essere soprattutto due i club interessati. C’è il Milan che gia a gennaio aveva provato il colpo grosso. Il centrale sarebbe stato perfetto per sostituire Kjaer, infortunato, e dare a Tomori un compagno di reparto di grande spessore. Il Lille però si era arrcocato sulle proprie posizioni, sparando alto sul prezzo del cartellino e quindi costringendo i rossoneri alla ritirata. La battaglia però non è finita, anzi Maldini e Massara si sono mossi e con forza anche nelle scorse settimane per provare ad acquistare l'olandese dal fisico imponente, è alto un metro e novantacinque centimetri..

Gli agenti del giocatore si sono infatti presentati nela sede del club meneghino per incontrare i dirigenti.

Il colloquio sembra essere stato proficuo, il difensore avrebbe ricambiato la grande stima che il Milan ha in lui, ma prima di brindare alla felice riuscita dell’affare ci sarà da convincere il Lille.

Le offerte di Milan e Newcastle per Botman

I francesi sanno che non potranno trattenere il proprio difensore, ma vogliono guadagnare il più possibile dalla sua cessione, per questo per ora fanno orecchie da mercanti e aspettano di vedere quante e quali offerte arriveranno sul tavolo.

Secondo gli ultimi rumors il Milan avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro, mentre il ricchissimo Newcastle, passato da alcuni mesi in mani saudite, sarebbe salito fino a 35.

La corsa è partita e se l’infinita ricchezza degli inglesi è sicuramente un vantaggio, i rossoneri possono mettere sul piatto carte altrettanto forti puntando soprattutto sulla volontà del giocatore.

Botman approdando a Milano potrebbe giocare in Champions League e lottare per i primi posto del campionato fin da subito. Il Newcastle invece sta lottando per non retrocedere e quindi sicuramente l’anno prossimo non giocherà in Europa e potrebbe volerci molto tempo per vederlo ai vertici della Premier League. Al momento, secondo gli esperti, Botman sarebbe maggiormente propenso ad accettare la corte del Milan che però dovrà convincere il Lille.