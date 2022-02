Il Milan si gode il primo posto in classifica anche se con un po' di rammarico per non aver approfittato del passo falso dell'Inter, visto che i nerazzurri sono stati sconfitti a domicilio dal Sassuolo. Proprio nella compagine neroverde gioca uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri per l'estate: Domenico Berardi.

Un altro rinforzo per l'attacco rossonero potrebbe essere Andrea Belotti, che probabilmente non rinnoverà con il Torino e lascerà il club granata alla fine di questa stagione.

A centrocampo, invece, Renato Sanches sarebbe il principale candidato per sostituire Franck Kessié, il quale difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Idea Berardi per la fascia offensiva

Uno dei colpi di mercato del Milan potrebbe essere Domenico Berardi del Sassuolo. Il giocatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, in questa stagione ha già trovato 10 gol e 10 assist in campionato.

Il Sassuolo potrebbe ingaggiare Junior Messias in sostituzione di Berardi, mentre avrebbe richiesto anche informazioni sulla situazione di Tommaso Pobega, insomma le due pedine potrebbero rivelarsi utili per abbassare l'esborso cash dei rossoneri.

Attualmente Berardi è l'unico giocatore nei primi cinque campionati europei ad aver segnato almeno 10 gol ed avere contemporaneamente collezionato 10 assist in questa stagione. Poi c'è la sua esperienza, visto che il nazionale italiano, pur avendo ancora "solo" 27 anni vanta 96 gol, 68 assist in 261 presenze in Serie A .

Berardi ha anche vinto i Campionati Europei con l'Italia durante l'estate.

Calciomercato Milan, sempre viva la pista che porta ad Andrea Belotti

Il Milan è stato spesso accostato ad Andrea Belotti, e ora potrebbe essere il momento giusto per il trasferimento in rossonero visto che il capitano del Torino dovrebbe liberarsi a parametro zero in estate.

Belotti è tifoso del Milan fin da bambino ed è stato vicino a trasferirsi in rossonero in passato, e forse sarebbe disposto ad accettare uno stipendio inferiore a quello che gli altri club potrebbero offrire per realizzare il suo sogno. Paolo Maldini e Ricky Massara stanno studiando l'occasione, ma al momento non sono andati oltre dei sondaggi esplorativi e la decisione definitiva sarà presa solo in primavera.

Milan, Renato Sanches gradirebbe i rossoneri

Il centrocampista portoghese Renato Sanches era parso a un passo dall'arrivo in rossonero nelle ultime giornate di mercato invernale ma alla fine il Lille ha deciso di rimandare la trattativa alla prossima estate. Sanches si sarebbe comunque "promesso" ai dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara e darebbe la priorità al passaggio al Milan rispetto alle varie altre offerte arrivate in queste settimane.

La somma necessaria per il trasferimento dovrebbe essere di 18-20 milioni di euro.