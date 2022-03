Inter e Juventus starebbero sondando diversi profili per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il reparto difensivo potrebbe essere quello che subirebbe delle rivoluzioni.

Handanovic fondamentale per il centrale della Fiorentina

Samir Handanovic ha il contratto in scadenza nel 2022 e, nonostante l'arrivo di Onana, potrebbe rinnovare, magari a cifre più basse, il suo rapporto con il club nerazzurro. La sua permanenza potrebbe agevolare l'arrivo di Nikola MIlenkovic che ha lo stesso agente, Ramadani, dell'estremo difensore sloveno.

Il serbo, invece, ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ingaggiato a cifre molto ragionevoli poiché la Fiorentina non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero nel prossimo anno. Per il centrale potrebbero infatti bastare circa 15 milioni di euro e sarebbe molto gradito a Simone Inzaghi soprattutto per la sua polivalenza tattica sia nella difesa a tre che in quella a quattro. I contatti potrebbero diventare più frequenti al termine di questa stagione.

I nerazzurri sul classe 1995 dell'Hoffenheim

Marotta e Piero Ausilio avrebbero in mente anche di potenziare il centrocampo dove Marcelo Brozovic sembrerebbe non avere un alter ego alla sua altezza. Il tecnico nerazzurro, infatti, quando il croato è assente, non riesce ad avere risposte positive dai calciatori in rosa che si collocano nel ruolo del giocatore ex Dinamo Zagabria.

Per questo motivo, i dirigenti milanesi avrebbero intenzione di intensificare le operazioni per arrivare a Florian Grillitsch. Il calciatore dell'Hoffenheim potrebbe essere un colpo a parametro zero perché non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con i tedeschi anche se sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club europei.

Le sue caratteristiche sarebbero molto congeniali all'assetto tattico dell'Inter che lo starebbe sondando da diversi mesi.

Asse United-Juventus per l'estate

La Juventus, invece, vorrebbe potenziare la corsia mancina dove né Alex Sandro, né Luca Pellegrini avrebbero dato delle garanzie a Massimiliano Allegri. Il nome per la prossima stagione sarebbe quello di Alex Telles del Manchester United che avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e che potrebbe arrivare anche in prestito con diritto di riscatto.

I bianconeri, però, potrebbero proporre uno scambio alla pari che riguarda Adrien Rabiot, che verrebbe sacrificato senza molti problemi soprattutto per l'alto ingaggio che percepisce attualmente. Il francese non sarebbe indispensabile per il gioco del tecnico toscano che lo lascerebbe partire senza problemi.