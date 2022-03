Il progetto sportivo della Juventus, nonostante la sconfitta inaspettata in Champions League contro il Villarreal, proseguirà con l'obiettivo di acquistare giovani di qualità e in generale giocatori che vogliono a tutti costi giocare nella società bianconera. Lo ha sottolineato Pavel Nedved nell'intervista che aveva preceduto il match contro il Villarreal.

Il vicepresidente della Juventus nell'occasione ha dichiarato che l'obiettivo della società è quello di investire su giocatori che hanno senso di appartenenza e la volontà di sposare il progetto sportivo bianconero.

Gli esempi per eccellenza in tal senso sono Manuel Locatelli, che sin dall'arrivo ha sottolineato che il suo sogno era quello di giocare nella Juve essendone un tifoso. L'altro è Dusan Vlahovic, che ha rinunciato ad offerte importanti da società inglesi pur di trasferirsi in bianconero. Nedved ha parlato anche dei giocatori attualmente in rosa che vanno in scadenza di contratto a fine giugno.

Il vicepresidente Nedved ha fatto l'esempio di Locatelli e Vlahovic parlando di mercato

"Se mi aspettavo questo impatto di Dusan? Semplicemente impressionante, è un ragazzo molto umile e disponibile. Lavora tantissimo anche da solo, dopo l’allenamento. Sicuramente è uno da Juventus", sono state queste le dichiarazioni di Pavel Nedved prima del match Juventus-Villarreal.

Il vicepresidente aveva anche aggiunto: "In futuro vogliamo prendere giocatori che vogliono giocare a tutti costi con noi, come Locatelli e Vlahovic".

Il dirigente ceco ha poi parlato dell'argomento dei prolungamenti contrattuali, in particolar modo della situazione di Dybala, aggiungendo che non c'è solo l'argentino in scadenza ma anche altri giocatori (Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio, ndr).

In particolare Nedved ha sottolineato che c'è un patto con loro, che in questo momento l'obiettivo è dare il massimo in campo e successivamente ci sarà tempo e modo per parlare di prolungamenti di contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è intanto già al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo.

Sia in caso di conferma o meno dei giocatori in scadenza a giugno la società bianconera potrebbe acquistare un difensore centrale, un terzino sinistro, due centrocampisti e un giocatore per il settore avanzato. Fra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di Antonio Rudiger, Renan Lodi, Jorginho, Paul Pogba e Nicolò Zaniolo.