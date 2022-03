ll Calciomercato estivo potrebbe regalare diverse trattative di mercato interessanti. Molti giocatori di qualità lasceranno a parametro zero le rispettive società, basti pensare al Milan che lascerà partire Kessié (vicino al Barcellona) o alla Juventus che ha confermato che Paulo Dybala non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero Antonio Rudiger. Il Paris Saint Germain, invece, difficilmente riuscirà a prolungare l'intesa contrattuale di Mbappé, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid.

Altro giocatore che va in scadenza a giugno è Paul Pogba che, dopo sei stagioni, potrebbe lasciare il Manchester United. Ad alimentare queste indiscrezioni di mercato è stato lo stesso francese in una recente intervista. Il centrocampista non ha nascosto il fatto che la sua esperienza professionale nella società inglese è stata deludente, anche perché non ha vinto molte competizioni. Quella più rilevante è stata l'Europa League con tecnico Mourinho. E proprio quest'ultimo è stato menzionato dal centrocampista francese, sottolineando come i suoi problemi al Manchester United sia iniziati proprio con l'arrivo del tecnico portoghese nella società inglese.

Pogba ha parlato della sua esperienza professionale al Manchester United

'Nella nazionale francese gioco e ho un ruolo, sento la fiducia di tecnico e compagni ma al Manchester United ho davvero un ruolo? Faccio la domanda e non ho la risposta'. Queste le dichiarazioni di Paul Pogba in una recente intervista. Il centrocampista francese ha parlato della sua esperienza professionale al Manchester United, che ha definito deludente.

Il francese ha aggiunto: 'Devo essere onesto, le ultime cinque stagioni non mi soddisfano, ma davvero per niente. Quest'anno non vinceremo ancora niente'. Pogba ha sottolineato che vuole vincere le competizioni, che sia al Manchester United o in un'altra società. Per il centrocampista francese, i problemi nella società inglese sono iniziati con l'arrivo come tecnico di José Mourinho.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Paul Pogba va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere ingaggiato dalla Juventus, alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo. Diversi addetti ai lavori parlano di una possibile offerta della società bianconera per il giocatore da circa 9 milioni di euro a stagione più 3 milioni di euro di bonus fino a giugno 2026. Il francese andrebbe ad incrementare la qualità del centrocampo della Juventus, dando anche un contributo importante anche nella realizzazione dei gol.