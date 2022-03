La Juventus potrebbe decidere di rinforzare diversi settori nel Calciomercato estivo. Gran parte degli acquisti dipenderanno dalle cessioni. A tal riguardo uno dei giocatori che potrebbe lasciare la società bianconera a giugno è Alex Sandro. Il brasiliano ha un contratto fino a giugno 2023 e cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. Anche perché non mancano società interessate al suo acquisto, come ad esempio il Wolverhampton e il Chelsea. La Juventus potrebbe cederlo per circa 12 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Andrea Cambiaso.

Il terzino del Genoa è un classe 2000 ed anche lui come Alex Sandro va in scadenza di contratto a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro semplicemente perché ha la sua intesa contrattuale con il Genoa scade nel 2023.

Sul giocatore ci sarebbe la Juventus ma anche altre società come ad esempio l'Inter. Negli ultimi giorni si sarebbe aggiunta anche il Napoli, che vorrebbe un rinforzo per le fasce difensive. Cambiaso può giocare terzino ma anche mezzala e sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro.

Possibile acquisto di Cambiaso a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Andrea Cambiaso a giugno. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con la cessione di Alex Sandro che la società bianconera cederebbe non solo per monetizzare dalla suo cartellino ma anche per alleggerire il monte ingaggi.

Il brasiliano è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera considerando i circa 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023. L'arrivo di Cambiaso sarebbe importante perché si tratta di un giovane che può giocare su entrambi le fasce difensive ma ha giocato anche come mezzala. Non sarà facile acquistarlo dal Genoa non tanto per la valutazione di mercato ma per le tante società interessate al suo acquisto.

Fra queste spicca sicuramente l'Inter e il Napoli. L'eventuale arrivo di Cambiaso si aggiungerebbe ai già tanti giovani della Juventus. Fra questi spicca il compagno di squadra al Genoa in questa stagione, Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della Juventus e da luglio sarà parte integrante della società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro non solo per rinforzare la difesa ma anche centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo piacciono Frankie de Jong del Barcellona, per il settore avanzato i preferiti sono altri due giovani italiani molto interessanti: Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il primo valutato intorno ai 40 milioni di euro euro, il secondo circa 30 milioni di euro.