La bruciante sconfitta subita nella partita di Champions League contro il Villarreal ha provocato molta delusione in casa Juventus. In vista del prossimo anno tutti paiono in discussione alla Continassa e, dalle voci di mercato, per la Vecchia Signora si paleserebbe un'estate rivoluzionaria. Sono infatti diversi i profili che potrebbero lasciare il capoluogo piemontese dopo le delusioni europee accumulate in questi anni. I principali indiziati a partire, secondo la stampa estera, sarebbero in particolare Arthur, Rabiot, Rugani e Danilo.

Juventus, potrebbero partire Rugani e Danilo, al loro posto i bianconeri starebbero pensando a Rudiger

La Juventus negli ultimi anni si è basata molto su delle colonne chiamate Bonucci e Chiellini. Il tempo però, passa per tutti, e le due rocce bianconere stanno palesando sempre con più continuità delle difficoltà fisiche che li costringono fuori dal rettangolo di gioco per intere settimane.

Questo ha speso costretto Max Allegri a schierare le cosiddette seconde linee e proprio uno degli elementi provenienti dalla panchina, nella serata di ieri è stato protagonista del fallo da rigore che ha sbloccato la partita. Daniele Rugani, che negli ultimi anni, ha viaggiato per mezza Europa in prestito non trovando mai una collocazione fissa, contro il Villareal ha palesato i suoi limiti, si voglia perché il campo di gioco lo ha calcato con poca continuità o perché tornasse da un infortunio.

Il centrale toscano dunque, dopo la prova opaca in Champions League, sarebbe finito nel taccuino dei partenti di Cherubini, che oltre al difensore classe '94, vorrebbe cedere anche Danilo. Il brasiliano non garantirebbe quella solidità difensiva che ha permesso molte volte alla Juventus di vincere a "Corto Muso".

Ovviamente i bianconeri non vorrebbero farsi trovare impreparati per sostituire i partenti e avrebbero messo nel proprio mirino da tempo Antonio Rudiger, centrale tedesco ex Roma che attualmente milita nel Chelsea di Thomas Tuchel, ma che va in scadenza di contratto a fine giugno e pare non intenzionato a rinnovare.

Rabiot e Arthur non convincerebbero Max Allegri

Nel post partita di ieri sera, Max Allegri ha evidenziato come a fine stagione la Juventus dovrà sedersi a tavolo per ragionare su quei profili che non hanno convinto.

Stando alle indiscrezioni dall'estero due di questi potrebbero essere Adrien Rabiot e Arthur. Il francese, in questi tre anni della sua avventura bianconera, ha alternato partite più che buone ad altre estremamente anonime.

Inoltre le sue caratteristiche tecniche si sono sposate raramente con gli allenatori che si sono susseguiti sulla panchina della Vecchia Signora. Discorso simile va fatto per il centrocampista brasiliano, che era arrivato nell'estate 2020 alla Continassa nello scambio con il Barcellona per Miralem Pjanic con l'intento di far scordare il bosniaco, cosa che evidentemente non è riuscita al classe '96, il quale ora sarebbe uno degli elementi in uscita. Al suo posto potrebbe arrivare Jorginho dal Chelsea.