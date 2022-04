La 33^ giornata del campionato di Serie A si è questo venerdì 15 aprile aperta con una partita importante in ottica scudetto: quella tra lo Spezia e l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono imposti in trasferta per 3-1, ottenendo tre punti importanti in classifica.

Al successo dell'Inter, poche ore dopo, ha prontamente risposto il Milan, battendo 2-0 il Genoa e riportandosi in vetta alla graduatoria: i rossoneri sono adesso a quota 71 punti, contro i 69 dei nerazzurri. Ora in chiave di alta classifica resta da capire come reagirà il Napoli, che in questo turno di campionato ospita la Roma nel lunedì di Pasquetta.

Spezia-Inter: Brozovic, Lautaro e Sanchez regalano i tre punti ai nerazzurri

Lo Spezia parte bene, poi l’Inter cresce con il passare dei minuti, con Calhanoglu che si dimostra il più pericoloso con tre conclusioni da fuori area. Proprio dal turco nasce l’azione che porta al gol: il suo lancio trova D’Ambrosio che di testa mette la palla al centro area dove arriva Brozovic, il quale con un gran sinistro fulmina Provedel all’incrocio dei pali. Particolarmente positiva la prova del croato, che permette ai suoi di chiudere il primo tempo avanti sullo 0-1.

Nella ripresa cresce lo Spezia, ma è sempre la squadra di Inzaghi a creare le occasioni migliori. Con l’ingresso di Sanchez e Lautaro Martinez, l’Inter trova il gol del raddoppio proprio con l’argentino servito da Ivan Perisic e chiude virtualmente la gara.

Lo Spezia prova però a rientrare in gara e ci riesce all'88° minuto con il gol di Maggiore, ma in pieno recupero l’Inter mette in ghiaccio la gara con il gol di Sanchez al 94’ minuto. La gara finisce così sul 3-1 per i milanesi.

Il Milan batte il Genoa 2-0

Il Milan, poche ore dopo ha risposto immediatamente ai "cugini" nerazzurri, battendo a sua volta il Genoa, con il punteggio di 2-0.

I rossoneri si sono imposti grazie alle reti di Leao e di Messias, con un gol per tempo.

La squadra di Stefano Pioli si riporta così in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sull'Inter, anche se la squadra di Inzaghi deve giocare una partita in più (il recupero contro il Bologna, che si gioca al Dall'Ara mercoledì 27 aprile alle ore 20:15).

Il Napoli ospita la Roma: si gioca il 18 aprile

Il Napoli invece, dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina, nella giornata di lunedì 18 aprile (ore 19) attende la Roma di José Mourinho [VIDEO], reduce dal vittoria per 4-0 in Conference League che gli ha permesso di passare in semifinale.

I partenopei si trovano attualmente a quota 66 punti, ossia a tre punti di ritardo in classifica dall'Inter e a cinque lunghezze dal Milan.