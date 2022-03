La 29esima giornata di campionato è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali discutibili. Già allo stadio Bentegodi in Verona-Napoli l'arbitro Doveri aveva sanzionato il difensore della società veneta Ceccherini con una seconda ammonizione per un fallo di mano, che da regolamento non avrebbe dovuto essere punito se non con una semplice punizione. Il Verona ha giocato gli ultimi minuti del match in 10, una decisione che ha condizionato evidentemente la rimonta della squadra di Tudor, che aveva accorciato con il go del 2 a 1 di Faraoni. Più eclatante è stato però il mancato rigore non concesso al Torino per un fallo evidente di Ranocchia su Belotti sul risultato di 1 a 0 per i piemontesi.

Sorprende come la Var non abbia invitato l'arbitro Guida a valutare l'episodio allo schermo. Alla fine i nerazzurri sono riusciti a pareggiare nei minuti finali, evitando una sconfitta sarebbe potuto essere molto pesante per la lotta al titolo.

Dopo 29 giornate di campionato, nella classifica dei presunti errori arbitrali, spicca al primo posto la Salernitana, con un bilancio di +4, 5 episodi a favore ed 1 contro. Al secondo posto troviamo l'Inter con un bilancio di +3. La Juventus invece è nona con un bilancio in pareggio. Per trovare il Milan dobbiamo andare al 18esimo posto, i rossoneri hanno un bilancio in negativo di -3.

La classifica dei presunti errori arbitrali a favore dopo 29 giornate di campionato: Inter 2^

Come dicevamo, al primo posto troviamo la Salernitana con un bilancio di +4, l'Inter invece è seconda con un +3, 5 episodi favorevoli e 2 contro con un bilancio di +3. Stesso bilancio per il Napoli al terzo posto, seguito da Sassuolo e Verona.

A +2 troviamo il Cagliari, +1 per Genoa e Empoli. Juventus, Fiorentina, Udinese e Spezia hanno un bilancio in pareggio. La Lazio e la Sampdoria sono a -1, Venezia, Bologna e Atalanta sono a -2, Milan a -3, Roma a -4 ed il Torino a -5.

La classifica reale di campionato dopo 29 giornate: Milan 1^, seguono Napoli e Inter

Il pareggio dell'Inter contro il Torino permette al Milan e al Napoli di allungare sui nerazzurri, che però devono recuperare il match contro il Bologna.

Se la squadra di Inzaghi dovesse vincere contro gli emiliani si porterebbe però al secondo posto, a -1 dal Milan. Al secondo posto ora troviamo il Napoli, a -3 dai rossoneri, con l'Inter terza a -4 (con una partita in meno). La Juventus ha guadagnato 2 punti sui nerazzurri vincendo contro la Sampdoria ed è a -3 dall'Inter. Seguono la Lazio quinta e l'Atalanta sesta, subito dopo la Roma. Fiorentina, Verona e Sassuolo chiudono la classifica delle prime dieci del campionato italiano. A centro classifica troviamo Torino, Bologna, Empoli e Udinese. La lotta per la permanenza nel campionato italiano riguarda Spezia, Sampdoria, Cagliari, Venezia e Salernitana.