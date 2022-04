Martedì 19 aprile alle ore 21 allo stadio Meazza di Milano si gioca un match che può essere cruciale per questa ultima parte di stagione. Si gioca il derby tra Inter e Milan, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le due squadre sono anche in piena corsa per il titolo, essendo separate in classifica da soli due punti. Nella partita di andata è arrivato un pareggio scialbo per 0-0, con poche emozioni. Considerando quanto successo dopo il derby di ritorno di campionato, con il successo dei rossoneri che ha lanciato la squadra di Pioli e mandato in crisi quella di Inzaghi, l'impressione è che chi si qualificherà riuscirà ad avere anche uno slancio importante per il tour de force finale.

Le ultime su Inter-Milan

L'Inter arriva a questa sfida sicuramente in maniera differente rispetto a quanto successo nella gara di andata, quando era in piena crisi di risultati. I nerazzurri si sono rialzati in campionato e sono tornati in corsa per il titolo. Ora sono secondi in classifica con 69 punti, a due lunghezze proprio dai cugini e con la famosa partita contro il Bologna da recuperare il 27 aprile, alle ore 20:15. La squadra di Simone Inzaghi per la prima volta in questo 2022 ha raccolto tre successi consecutivi. Nell'ultimo turno è arrivato il successo per 3-1 sul campo dello Spezia, al Picco, con i gol messi a segno da Brozovic, alla prima rete in campionato, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

Anche il Milan si approccia al derby di ritorno in ripresa rispetto a quanto visto fino a qualche settimana fa. Dopo due pareggi scialbi per 0-0, infatti, nell'ultimo turno i rossoneri sono tornati al successo battendo 2-0 in casa il Genoa grazie ai gol decisivi realizzati da Rafael Leao, che ha rotto il digiuno dopo quasi due mesi, e Junior Messias.

Una vittoria che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di difendere il primato salendo a 71 punti, a più due proprio sui cugini.

Probabili formazioni Inter-Milan

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, scenderà in campo con il suo solito 3-5-2, pur cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro lo Spezia. Torna Lautaro Martinez, apparso in grande spolvero in Liguria, e sarò in campo dal 1', con Dzeko al suo fianco.

Sugli esterni non è da escludere una chance per Robin Gosens, che sembrava potesse partire titolare già in campionato, con Perisic che entrerebbe a partita in corsa. In mezzo al campo spazio ai titolarissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, deve fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic nel suo 4-2-3-1. Al centro dell'attacco c'è ancora Giroud, scelta obbligata, con Leao, Kessié e Messias, favorito su Saelemaekers, alle sue spalle. In mezzo confermatissimi Tonali e Bennacer, ma in difesa è emergenza visto che Gabbia e Romagnoli rischiano il forfait, con Kalulu e Tomori al centro, mentre Calabria, che ha saltato la partita contro il Genoa per problemi allo stomaco, dovrebbe recuperare.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens (Perisic); Lautaro, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud.