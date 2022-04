Migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, con acquisti di personalità e qualità. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante in Europa.

Il mercato dei nerazzurri gira attorno al futuro di Lautaro Martinez: infatti il Toro ha moltissimi estimatori in giro per l'Europa, e potrebbe lasciare l'Inter e Milano nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il Tottenham potrebbe offrire una cifra attorno ai 70 milioni di euro [VIDEO] per accaparrarsi le prestazioni del dieci argentino, che potrebbe essere il sostituto di Harry Kane, nel mirino del Manchester United.

Per questo, l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e sta sondando diversi profili per sostituire nella maniera giusta il Toro. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano in forza al Benfica, che grazie alle ottime prestazioni in Champions League, ha attirato su di sé l'interesse di alcuni top club europei.

La trattativa potrebbe risultare complicata, viste le alte richieste del club portoghese che chiede una cifra attorno ai 60 milioni di euro per lasciar partire il bomber dell'Uruguay. L'Inter potrebbe fiondarsi sull'attaccante, solo in caso di cessioni illustri, che potrebbero finanziare il prossimo mercato estivo.

Inter, opzione Veretout per la mediana

Non solo l'attacco. L'Inter sta valutando anche un colpo a centrocampo, che possa rinforzare la mediana a disposizione di Inzaghi. Nelle ultime ore, la società nerazzurra starebbe sondando il terreno per Jordan Veretout, centrocampista francese in forza alla Roma che però è ormai fuori dai radar e dal progetto di Josè Mourinho, che ha preferito calciatori come Cristante e Sergio Oliveira.

Per questo, l'avventura in giallorosso dell'ex mediano del Saint-Etienne potrebbe essere ai titoli di coda.

L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma deve scontrarsi con le richieste importanti del club capitolino che chiede una cifra attorno a 15 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista francese.

La società nerazzurra potrebbe così inserire una contropartita tecnica gradita allo Special One, per diminuire il costo dell'operazione.

Da tenere sempre in considerazione è la candidatura di Davide Frattesi, talento del Sassuolo di Dionisi che sarebbe finito nel mirino anche della Juventus, a caccia di un centrocampista di qualità per migliorare la mediana a disposizione di Allegri.