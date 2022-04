Il PSG avrebbe deciso di lasciar partire una volta per tutte Neymar. La Juventus, che vorrebbe comprare una stella assoluta per il reparto offensivo, sognando di ingaggiarlo.

Calciomercato Juventus, la suggestione nuova sarebbe quella di Neymar

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, Neymar sarebbe uno dei profili selezionati dal PSG per essere ceduto a fine stagione. Il brasiliano, che approdò in terra francese nell'ormai lontano 2017, si è reso protagonista spesso e volentieri di grandi partite. Tuttavia, il suo ultimo anno solare è stato costellato da problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal rettangolo verde per 135 giorni e gli hanno permesso di giocare solo 22 partite con 5 gol all'attivo.

Apparirebbe dunque un grosso peso per la società parigina, saldare uno stipendio come quello di Neymar, vicino ai 40 milioni di euro all'anno, soprattutto se si compara a quanto il giocatore ha reso effettivamente in campo. Proprio per questo Al Khelaifi, si sarebbe deciso a cederlo e sarebbero in effetti pochissime le società con le disponibilità economiche adatte per pagare cosi tanto un solo elemento. Stando alle indiscrezioni, su Neymar ci sarebbero sostanzialmente 4 club tra cui la Juventus. Per i bianconeri, realisticamente parlando, risulterebbe essere una trattativa complicata, quasi un sogno. Arrivabene sta cercando di far quadrare i conti alla Continassa, a discapito di giocatori che come Dybala, rimarranno fuori dal progetto tecnico del prossimo anno.

Tuttavia la società comandata da Andrea Agnelli ci ha stupito in passato con Cristiano Ronaldo e potrebbe replicarsi aggiudicandosi Neymar, magari avvalendosi del Decreto Crescita per ammortizzare una parte dei 40 milioni che il calciatore percepisce. Oltre alla Vecchia Signora sul brasiliano ci sarebbero le due di Manchester, che avrebbero le capacità pecuniarie per coprire l'intero stipendio del calciatore, ma che sarebbero delle pretendenti scettiche a causa dei malanni fisici che hanno colpito "O Ney" quest'anno.

Infine sul giocatore ci sarebbe il Bayern Monaco, che a causa delle rigide regole economiche che il club bavarese si è autoimposto, non vorrebbe spendere tutti quei soldi.

Calciomercato Juventus, Joao Felix possibile alternativa in attacco

Come già anticipato, la Juventus vorrebbe sferrare un grandissimo colpo nel reparto offensivo.

Oltre al nome di Neymar, i bianconeri starebbero osservando anche la situazione di Joao Felix. Il forte attaccante portoghese in forza all'Atletico Madrid, potrebbe rientrare in un affare che comprenderebbe anche l'ingaggio, da parte della Vecchia Signora, di Alvaro Morata.