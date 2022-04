Siamo ancora ad aprile, ma Inter e Juventus sono già al lavoro per potenziare le rispettive rose nei vari reparti in vista del Calciomercato estivo per la prossima stagione.

Idea Van de Beek per l'Inter

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Donny Van de Beek, attualmente in prestito all'Everton ma di proprietà del Manchester United. I Red Devils non lo riterrebbero centrale nel proprio progetto tecnico. L'ex Ajax non si sarebbe mai ambientato in Inghilterra e potrebbe accettare di cambiare aria.

A fine stagione potrebbe dunque lasciare la Premier League e la società nerazzurra starebbe pensando di ingaggiarlo. La strategia potrebbe prevedere uno scambio alla pari con Hakan Calhanoglu. Il turco, valutato circa 30 milioni di euro, sarebbe da tempo nei pensieri di Ralf Rangnick.

Van de Beek sarebbe ideale come mezzala nel 3-5-2 di Simone Inzaghi.

L'Inter potrebbe cedere Dalbert per Bremer

L'Inter, invece, vorrebbe accelerare le trattative con il Torino per arrivare a Gleison Bremer. Il centrale difensivo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e sarebbe il profilo scelto dai dirigenti milanesi per potenziare la difesa del futuro. Marotta e Piero Ausilio potrebbero provare ad abbassare le pretese economiche proponendo il cartellino di Henrique Dalbert.

L'esterno brasiliano, ora in prestito al Cagliari, avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro e si adatterebbe alla perfezione nel 3-4-2-1 di Ivan Juric.

La società interista, inoltre, potrebbe cedere le prestazioni di Stefan De Vrij. Il centrale difensivo olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e piacerebbe molto in Inghilterra, in particolare a Tottenham ed Everton.

I nerazzurri lo valuterebbero circa 25 milioni di euro e in caso di cessione a tale cifra, metterebbero a segno una netta plusvalenza.

L'ex interista Hakimi nel mirino della Juventus

La Juventus vorrebbe invece potenziare la corsia destra e avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Achraf Hakimi che non sta vivendo un periodo idilliaco al Paris Saint Germain.

Il terzino avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro, ma la società presieduta da Agnelli - per abbassare l'esborso cash - potrebbe decidere di mettere sul piatto i cartellini di Alex Sandro e quello di Moise Kean. L'attaccante è però in prestito a Torino dall'Everton e quindi dovrebbe essere prima riscattato dai bianconeri e poi eventualmente essere ceduto. Il classe 2000 accetterebbe la destinazione visto che ha già giocato nel Paris Saint Germain durante la scorsa stagione.

Nel frattempo Hakimi, sarebbe seguito nuovamente anche dal Real Madrid, dove aveva militato fino al 2018.