Blindare i calciatori più importanti all'interno della rosa di Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per mantenere i suoi big in rosa, così da continuare il progetto iniziato dal tecnico livornese in questa stagione.

Matthijs de Ligt sarebbe nel mirino del Barcellona

Dopo l'addio di Paulo Dybala, la dirigenza bianconera non può permettersi di perdere un altro big dell'organico, e tra i calciatori che attualmente sono molto richiesti nel mercato internazionale, c'è sicuramente Matthijs de Ligt, centrale olandese che è ormai il leader della retroguardia della Vecchia Signora.

Sull'ex capitano dell'Ajax, ci sarebbe il forte interesse del Barcellona di Xavi, a caccia di colpi importanti per ritornare ai vertici del calcio europeo, e ritagliarsi un ruolo importante nella prossima Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i blaugrana potrebbero far recapitare un'offerta alla Juventus che non scenda sotto i 100 milioni di euro per iniziare una possibile trattativa.

Non c'è solo il Barcellona sul difensore dei Tulipani. Infatti, anche il Paris Saint Germain di Leonardo starebbe monitorando la situazione. Secondo le ultime notizie, i parigini potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Mauro Icardi, per abbassare la parte cash richiesta dai bianconeri.

Un'ipotesi che ad ora resta molto difficile, in quanto la Juventus cederebbe de Ligt solo per un'offerta cash, così da poter reinvestire il denaro su un centrocampista top come Paul Pogba o Milinkovic Savic.

Juve, Anthony nel mirino di United e Psg

Oltre a mantenere i calciatori più importanti della rosa, la Juventus sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa ed accontentare le richieste di Max Allegri, così da avere un ruolo da assoluta protagonista in questo campionato.

Per il dopo Dybala, la Vecchia Signora starebbe monitorando diverse piste come quella che porta al nome di Anthony, talento brasiliano in forza all'Ajax, autore di una grande stagione sotto la gestione di Ten Haag. L'esterno verdeoro sarebbe però nel mirino anche di altri top club europei, come il Paris Saint Germain che sta valutando diversi profili in caso di cessione di Kylian Mbappè, e soprattutto del Manchester United che proprio in caso di arrivo di Ten Haag sulla panchina dei Reds Devils, potrebbe decidere di virare prepotentemente sul calciatore.

Oltre all'interesse di altre società europee, la Juventus deve far fronte anche alle alte richieste dell'Ajax che chiede una cifra attorno ai 70 milioni di euro per lasciar partire il brasiliano. Ecco perché, i bianconeri stanno valutando anche altri profili come Raspadori e Zaniolo.