Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter in questa stagione, fino a questo momento, è stato sicuramente Ivan Perisic, ormai una certezza nel ruolo di quinto a sinistra. L'esterno croato, infatti, è fondamentale in entrambe le fasi, visto che spesso è decisivo in ripiego, ma anche in fase offensiva e basti pensare solamente al match di sabato scorso contro il Verona, in cui ha servito due assist, uno a Dzeko e l'altro a Barella. Il giocatore è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo ancora non decollano e per questo motivo starebbe provando ad inserirsi il Milan, in cerca di un rinforzo importante sugli esterni offensivi.

Anche la Juventus avrebbe cominciato a lavorare per rinforzarsi la prossima stagione. La priorità andrà ad un rinforzo a centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze fino a questo momento. Per questo motivo i bianconeri cercano un innesto importante e avrebbero mosso i primi passi per Sergej Milinkovic-Savic.

Milan su Perisic

Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto con l'Inter e, inevitabilmente, cominciano a susseguirsi i primi rumors di mercato sul suo conto. Il classe 1989, infatti, è stato protagonista di una grandissima annata fino a questo momento, avendo messo a segno cinque reti e collezionato quattro assist in ventotto partite di campionato, oltre ad essere più volte fondamentale anche in fase di ripiego.

La società nerazzurra ha cominciato a discutere del rinnovo con il giocatore, ma negli ultimi giorni ci sarebbe da segnalare l'inserimento anche del Milan, che potrebbe decidere di cedere proprio il connazionale di Perisic, Ante Rebic. Paolo Maldini sogna il grande scippo al club meneghino e potrebbe assecondare le richieste del croato, che vorrebbe un biennale a 5 milioni di euro a stagione.

L'esterno, comunque, dà priorità all'Inter e attende il rilancio, visto che fino a questo momento non si è spinta oltre la proposta di un annuale con opzione per il secondo anno.

L'offerta della Juventus per Milinkovic-Savic

La Juventus starebbe pensando all'affondo per Sergej Milinkovic-Savic, ritenuto il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo la prossima estate.

Il serbo. infatti, è proprio ciò che manca all'interno della rosa di Massimiliano Allegri, un centrocampista che possa andare in doppia cifra in gol e assist. La Lazio lo valuta tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto ben tre contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico. Si tratta di Nicolò Rovella, che tornerà dal prestito al Genoa, Luca Pellegrini e Federico Gatti, attualmente in prestito al Frosinone, valutati complessivamente sui 30-40 milioni di euro.