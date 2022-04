In vista del prossimo Calciomercato estivo, in casa Inter è particolarmente sotto osservazione il centrocampo: la dirigenza starebbe lavorando per garantire a Inzaghi un'alternativa di livello. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Corentin Tolisso, centrocampista francese che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Visto il poco spazio avuto durante la gestione targata Naglesmann, il mediano francese potrebbe salutare la Baviera per iniziare una nuova avventura ed essere magari al centro di un nuovo progetto sportivo.

L'Inter sta monitorando con grande attenzione la situazione e potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del 27enne. Il problema maggiore è legato al forte interesse di alcuni club europei sul mediano bavarese: infatti, su Tolisso, ci sarebbe la concorrenza di Chelsea e Lione. Il francese andrebbe così a ricoprire il ruolo di mezzala nello scacchiere tattico di Inzaghi, diventando un'alternativa importante sia a Barella che a Calhanoglu.

Inter: idea Paredes come vice Brozovic, Viti per la difesa

Oltre al ruolo di mezz'ala, l'Inter sta valutando anche un profilo che possa essere il vice Marcelo Brozovic, perno della mediana nerazzurra. Tra i profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra, ci sarebbe anche Leandro Paredes, centrocampista argentino ormai ai margini del progetto del Paris Saint Germain.

L'Inter potrebbe virare fortemente sull'ex centrocampista della Roma, proponendo una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro, che potrebbe accontentare il club parigino.

Non ci sarebbe solo Paredes nei radar dei nerazzurri, che starebbero monitorando anche la situazione di Georgino Wijnaldum, olandese che in questa stagione non è riuscito ad ambientarsi a Parigi e che quindi potrebbe lasciare il Psg per tornare a essere protagonista con un'altra maglia nella prossima stagione.

Infine in difesa, se Bremer resta l'obiettivo numero uno per aumentare il tasso qualitativo della retroguardia, l'Inter starebbe monitorando anche profili giovani per il futuro. Tra questi, ci sarebbe anche Mattia Viti, talentuoso difensore italiano dell'Empoli, autore di buon campionato con la compagine guidata da Andreazzoli. Il club toscano valuta 15 milioni di euro il giovane difensore, che sarebbe nel mirino anche del Milan.