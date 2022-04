Il Derby della lanterna che andrà in scena sabato 30 aprile alle ore 18, sarà una sfida molto importante in chiave salvezza. Sampdoria e Genoa sono a caccia di una vittoria per rinsaldare le proprie speranze di mantenere la permanenza in Serie A.

I blucerchiati sono al 16° posto con 30 punti e arrivano dal pareggio esterno contro l'Hellas Verona, ma la recente serie di risultati negativi sta facendo preoccupare e arrabbiare e non poco la tifoseria.

I rossoblù si trovano in una situazione ancora più complicata visto che hanno appena 25 punti assieme alla Salernitana e si trovano in piena zona retrocessione, anche se l'ultimo scontro interno con il Cagliari li ha visti vincitori per 1-0 grazie al gol partita di Milan Badelj nei minuti finali della gara, dopo una serie di tre sconfitte consecutive.

Si presuppone insomma una partita infuocata e dai nervi estremamente tesi.

Il punto sulla Sampdoria

In casa Sampdoria sarà ancora fuori per infortunio Sebastian Giovinco, che avverte un dolore al polpaccio che gli impedisce di essere disponibile anche nel derby di sabato sera contro il Genoa. Marco Giampaolo non ha mai avuto a disposizione l'attaccante dal suo arrivo a Genova se non per dei brevi spezzoni in due partite, l'attaccante si sta allenando a parte un po' con il gruppo. Sembra molto difficile anche che l'ex fantasista di Toronto Raptors e Parma vada in panchina nel derby.

Marco Giampaolo spera di recuperare per la gara Albin Ekdal, nel frattempo si tiene pronto Rolando Vieira che verrebbe schierato tra Sensi e Thorsby.

Si scalda pure Damsgaard, che non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto ma essere pronto solo dalla panchina.

Buone notizie invece per Andrea Conti, che è guarito dall'infortunio, potrà essere disponibile per la partita e sarà messo in panchina.

Diretta TV e terna arbitrale

La sfida tra Sampdoria e Genoa sarà trasmessa sabato 30 aprile alle ore 18 in diretta esclusiva su Dazn, ma sarà disponibile anche in streaming sulla app ufficiale dell'emittente esclusivamente per gli abbonati.

Il match sarà diretto da Fabio Maresca di Napoli. A coadiuvarlo saranno gli assistenti di gara Giacomo Paganessi di Bergamo e Valerio Colarossi di Roma 2.

Probabili formazioni

Queste le probabili le scelte di Giampaolo e Blessin:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Berezinski, Ferrari, Colley, Augello,Candreva, Sensi, Thorsby, Sabiri, Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu, Hefti, Bani, Ostigard, Vazquez, Sturaro, Badelj, Amiri, Melegoni, Ekuban, Destro. All.Blessin.