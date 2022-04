Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare la prossima estate è quello di centrocampo, visto che nelle intenzioni della società gli unici sicuri di restare sarebbero Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Oltre a Davide Frattesi, il nome più caldo in questo momento, il club meneghino vorrebbe anche un innesto di livello, un profilo internazionale abituato a giocare ad altissimi livelli. In questo senso, il sogno sarebbe Marco Verratti, pronto a chiedere la cessione al Paris Saint Germain qualora Kylian Mbappé non fosse sostituito in maniera adeguata, con il francese in scadenza di contratto e vicino al Real Madrid.

Anche la Lazio è in cerca di rinforzi in mezzo al campo che possano far rifiatare i titolarissimi. I biancocelesti, infatti, avrebbero messo gli occhi su Nicolò Rovella, centrocampista di proprietà della Juventus e attualmente in prestito al Genoa. Il giocatore non è ritenuto incedibile e potrebbe essere sacrificato per generare una plusvalenza a bilancio.

L'Inter sogna Verratti

Il grande sogno di mercato dell'Inter risponde al nome di Marco Verratti. I nerazzurri cercano un innesto importante in mezzo al campo, un giocatore che possa portare Hakan Calhanoglu quasi ad essere la prima alternativa rispetto ai tre titolari, considerando intoccabili Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

L'italiano è uno dei migliori elementi della rosa del Psg, ma non è escluso che possa andare via qualora dovesse premere per la cessione, visto che non disdegnerebbe un'avventura nel campionato italiano, non avendo mai giocato in Serie A.

Il classe 1992, infatti, fu acquistato nell'estate del 2012 dal Pescara, che era stato appena promosso dalla Serie B, per 12 milioni di euro. Una cifra davvero irrisoria se si guarda l'attuale valutazione di Verratti, con i francesi che non avrebbero intenzione di sedersi al tavolo delle trattative per proposte inferiori ai 60-70 milioni di euro.

Pare difficile pensare a un investimento simile da parte del club meneghino, a meno che non ci sia uno scambio alla pari con Lautaro Martinez o una cessione dell'attaccante argentino o proprio di Barella, che piace al Real Madrid, dirottando su Verratti il tesoretto ricavato.

Lazio su Rovella

Anche la Lazio, come l'Inter, è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo.

Per questo motivo i biancocelesti avrebbero messo gli occhi su Nicolò Rovella, centrocampista di proprietà della Juventus e attualmente in prestito al Genoa. I bianconeri non reputano il classe 2001 incedibile e lo valutano intorno ai 10-15 milioni di euro e non è escluso che possa essere utilizzato come contropartita tecnica. Non è un segreto, infatti, l'interesse della Juve per Luis Alberto, e con una proposta da 25 milioni più Rovella potrebbe anche riuscire a ingaggiare lo spagnolo.