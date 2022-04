Nella giornata di mercoledì 27 aprile si sono giocati tre recuperi del 20° turno di Serie A. A sorpresa l'Inter è stata sconfitta dal Bologna per 2-1, l'Udinese è stata corsara a Firenze con un perentorio 4-0, mentre l'Atalanta ha pareggiato con il Torino con un rocambolesco 4-4

L'errore di Radu e il crollo dell'Inter, Milan di nuovo in testa alla classifica

L'Inter nel match di Bologna si giocava una fetta di scudetto. Dopo tre minuti dall'inizio del match, Perisic trovava il sesto gol del suo campionato. Il vantaggio interista era tuttavia il preludio a una debacle: dopo 23 minuti l'ex Arnautovic andava in rete trovando la via del pareggio.

Poi all'81° minuto di gioco, il giovane portiere Radu si rendeva protagonista di un errore che permetteva a Sansone di fissare il risultato sul 2-1 in favore dei felsinei.

La sconfitta in casa nerazzurra brucia particolarmente per le modalità con le quali si è materializzata ma anche per una mera questione matematica. Il Milan, infatti, potrà ora aggiudicarsi lo scudetto vincendo tre delle prossime quattro partite, potendosi anche permettere di pareggiarne una, poiché in caso di arrivo a pari merito con i cugini nerazzurri, i rossoneri sarebbero in vantaggio negli scontri diretti (che sono infatti terminati 1-1 e 2-1 in favore del Milan).

Atalanta-Torino show: otto gol e un pareggio che non accontenta Gasperini

L'Atalanta era chiamata a vincere per continuare la corsa verso la qualificazione all'Europa League. Il 4-4 finale contro il Torino invece non accontenta nessuno, con la squadra di Gasperini che ora vede le distanze in classifica con le romane e la Fiorentina accorciarsi di un punto.

Mattatori assoluti della serata - ricca di capovolgimenti di fronte ed emozioni - sono stati Lukic, centrocampista granata autore di una doppietta, e Luis Muriel, attaccante dei bergamaschi autore di due reti e di due assist.

L'Udinese domina la Fiorentina che crolla in casa

La partita tra Fiorentina e Udinese ha regalato un sorprendente 0-4 per la squadra bianconera.

I padroni di casa, che cercavano punti importanti per la qualificazione all'Euorpa League, tuttavia sono apparsi stanchi e deconcentrati sin dal principio. Il vantaggio della squadra allenata da Cioffi arrivato al 12' minuto di gioco, è apparso come un campanello d'allarme, poi è arrivato il raddoppio di Deulofeu al 36' minuto di gioco. Nella ripresa era lecito attendersi una reazione dalla Fiorentina che però non mai arrivata e le reti in pieno recupero segnate da Walace e Udogie hanno definitivamente chiuso sullo 0-4 il match in favore dei friulani.