Il Palmeiras, trionfatore nelle ultime due edizioni della Copa Libertadores, allunga a tre la striscia iniziale di successi nel gruppo A della massima competizione del Sud America, sconfiggendo all’Estadio Georges Capwell di Guayaquil gli ecuadoriani dell’Emelec per 3-1. La compagine brasiliana va vicinissima al bersaglio al 12’ colpendo un palo interno con Gustavo Scarpa. Il vantaggio degli ospiti è solo rimandato di qualche minuto: Rony al 19’ finalizza con un preciso colpo di testa a centro area una splendida azione avviata da una bella apertura a sinistra di Gustavo Scarpa e rifinita da un perfetto traversone al volo di Wesley.

Per il ventiseienne ex avanti dell’Athletico Paranaense si è trattato del tredicesimo gol in Copa Libertadores con la maglia del Palmeiras. Nessuno ha fatto meglio di lui nella storia del Verdão. La formazione diretta da Abel Ferreira raddoppia in contropiede al 25’ con Gabriel Veron: il giovane centrocampista trafigge Ortiz con un tocco in diagonale di sinistro dopo essersi reso protagonista di una perentoria progressione per via centrale. Al 61’ il Palmeiras getta al vento una ghiotta opportunità per il 3-0 con Rony e sul capovolgimento di fronte Joao Rojas, servito da Jose Cevallos, approfitta di una leggerezza di Mayke per accorciare le distanze con un colpo sotto sull’uscita di Weverton.

Quest’ultimo evita al 75’ il pari dell’Emelec con un buon intervento su una conclusione di Joel Quintero. Le speranze della squadra ecuadoriana di conservare l’imbattibilità si spengono al 92’ sul tiro-cross dalla sinistra di Breno Lopes che trova impreparato Ortiz.

I venezuelani del Deportivo Táchira conseguono il loro primo successo nel girone di Copa Libertadores [VIDEO] andando a imporsi in trasferta per 2-1 contro i boliviani dell’Independiente Petrolero.

Gli ospiti si portano in vantaggio al 44’ con Anthony Uribe: il trentunenne attaccante giallonero toglie al compagno di squadra, l’estremo difensore Varela Caicedo, la soddisfazione di un gol direttamente su rinvio imprimendo sulla linea di porta l’ultimo tocco a un pallone clamorosamente mancato in uscita dal portiere avversario Arancibia.

I padroni di casa pervengono al pareggio prima dell’intervallo con Jhasmani Campos pronto a sfruttare di testa sottomisura una sponda di Jose Correa. A riportare definitivamente avanti nel punteggio la compagine di San Cristóbal è al 65’ l’ecuadoriano Simisterra con una deviazione al volo con il mancino da pochi passi sugli sviluppi di un preciso traversone dalla destra di Maurice Cova.

Copa Libertadores: i risultati del gruppo A

Prima giornata:

Deportivo Táchira (Ven) vs Palmeiras (Bra) 0-4 (0-2)

Independiente Petrolero (Bol) vs Emelec (Ecu) 1-1 (0-0)

Seconda giornata:

Palmeiras (Bra) vs Independiente Petrolero (Bol) 8-1 (1-1)

Emelec (Ecu) vs Deportivo Táchira (Ven) 1-1 (1-1)

Terza giornata:

Independiente Petrolero (Bol) vs Deportivo Táchira (Ven) 1-2

Emelec (Ecu) vs Palmeiras (Bra) 1-3 (0-2)

Copa Libertadores: la classifica del gruppo A