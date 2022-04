E' ripreso il campionato. Milan - Bologna chiude la giornata 31. I rossoneri hanno il dovere di rispondere alle importantissime vittorie di Napoli e Inter. E' ufficialmente lotta a 3 per lo scudetto con la Juventus che dopo aver perso il big match in casa contro i nerazzurri ormai è tagliata fuori dalla lotta al tricolore. Il Napoli ha vinto e convinto a Bergamo contro l'Atalanta tenendo alta la tensione e mettendo pepe alla sfida di San Siro. Il Milan dunque è chiamato a proseguire nel cammino interrotto a Cagliari a causa della sosta per gli sfortunati impegni della Nazionale.

Questa sera i giocatori del Milan indosseranno una maglia particolare, la quarta stagionale frutto di una collaborazione tra Puma e Nemen. Una maglia rossonera con tanto bianco, sarà curioso vedere l'effetto ottico dopo che la città di Milan ha visto numerose iniziative a corollario di questa particolare iniziativa. Con la terza maglia, quella nera, il Milan ha battuto l'Empoli l'ultima volta che ha giocato a San Siro. Kalulu fu l'autore della rete. Proprio Kalulu oggi affiancherà Tomori con Romagnoli ancora in panchina. Anche Kessiè partirà dalla panchina con Bennacer e Tonali a centrocampo e il terzetto Messias - Brahim Diaz - Leao alle spalle di Giroud. Ibrahimovic si dichiara pronto, ma con ogni probabilità entrerà a partita in corso.

🗣️ "We're not going to hold back"

The Boss ahead of Monday's matchup



🗣️ "Non vogliamo tirarci indietro"

Mister Pioli alla vigilia di #MilanBologna#SempreMilan pic.twitter.com/4aAQEVH6u5 — AC Milan (@acmilan) April 3, 2022

Nel Bologna sarà Sinisa Mihajlovic, a lui i migliori auguri di pronta guarigione dopo la ricaduta della sua malattia.

Assente De Silvestri e Hickey si sposterà di fascia. Lo scozzese è sotto la lente di ingrandimento degli osservatori rossoneri. Dijks invece giocherà a sinistra. Confermata la difesa a tre. Arnautovic guiderà l'attacco con Orsolini e Soriano che gli agiranno alle spalle.

Milan - Bologna la squadra arbitrale:

L'arbitro dell'incontro Milan - Bologna è Livio Marinelli di Tivoli.

Una nuova leva in Serie A. L'arbitro di Tivoli a 37 anni ha diretto solamente 20 partire della massima serie italiana. C'è già pressione intorno a lui a seguito delle dichiarazioni di Maldini dopo la partita con l'Udinese. Il Direttore dell'area Tecnica rossonera ha chiesto più rispetto, dichiarando che non è facile arbitrare a San Siro e che il Milan essendo in testa al campionato non può avere sempre un arbitro esordiente. Marinelli però ha già diretto a San Siro i cugini dell'Inter che hanno battuto la Salernitana per 5-0. L'esordio di Marinelli in Serie A fece molto discutere Gasperini che non apprezzò il suo operato. A coadiuvare l'attività del signor Marinelli ci saranno gli assistenti di linea Damiano Margani e Vito Mastrodonato.

Il quarto uomo : Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Al VAR troviamo Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, AVAR Alessandro Lo Cicero

I convocati del Bologna per la partita di San Siro contro il Milan

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Binks, Bonifazi, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Aebischer, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Santander.

Milan - Bologna le quote e il pronostico della partita

I bookmakers non sembrano avere dubbi con la vittoria dei padroni di casa a 1,35.

Il pareggio si assesta intorno ai 5 mentre la vittoria degli ospiti supera i 9. La quota GOL è abbastanza alta a 2,05 con la NOGOL a 1,67. L'over 2,5 paga 1,70 mentre l'over 3,5 a 2,75 non sembra far presagire una partita con più di 3 gol. Il risultato esatto con la quota scommesse più bassa è il 2-0 per i padroni di casa quotato 6,25. A 6,75 troviamo l'1-0 mentre il 2-1 è a 9,25. Sono i due attaccanti rossoneri a contendersi le migliori quote del primo marcatore della gara. Zlatan Ibrahimovic a 3,60 e Oliveri Giroud a 3,90 dovrebbero portare in vantaggio il Milan. Per il Bologna guida Marko Arnautovic a 8,75. Interessante la quota 'Gol da Fuori Area' a 3. Arbitro Guarda Video VAR è a 3,45 mentre l'opzione opposta è a 1,25.