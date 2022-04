La Juventus potrebbe rivoluzionare la rosa nella stagione 2022-2023. Si parla di almeno cinque giocatori a rischio partenza oltre a quelli che sono in scadenza di contratto a giugno e potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Uno sicuramente lascerà la Juventus a giugno dopo la conferma arrivata dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Parliamo di Paulo Dybala, che come confermato dal dirigente bianconero non è più considerato parte del progetto sportivo della Juventus. All'argentino potrebbe aggiungersi anche Federico Bernardeschi, il centrocampista guadagna attualmente circa 4 milioni di euro netti a stagione.

La società bianconera gli avrebbe offerto circa 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, circa 1,5 milioni di euro netti a stagione in meno. Difficile che le parti possano trovare l'intesa, di conseguenza un nazionale italiano potrebbe diventare un pezzo pregiato del mercato estivo.

Le ultime notizie di mercato però parlano di un interesse concreto del Milan per il giocatore. La società rossonera valuterebbero Bernardeschi perché ideale nel 4-2-3-1 di Pioli, può giocare su entrambi le fasce offensive. Sarebbe l'alternativa a Berardi qualora la società rossonera non riuscisse ad acquistare il giocatore del Sassuolo.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe trasferirsi al Milan a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non prolungare il contratto di Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno.

Il centrocampista potrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera e trasferirsi a parametro zero al Milan. La società rossonera è alla ricerca di rinforzi nella trequarti, un giocatore d'esperienza e qualità che possa giocare su entrambi le fasce offensive. Sarebbe un acquisto importante anche perché senza prezzo di cartellino e che potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa 4 milioni di euro a stagione.

Bernardeschi sarebbe considerato l'alternativa a Berardi, che il Sassuolo potrebbe lasciar partire durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dal prezzo di mercato con cui la società emiliana valuterà il suo giocatore. Se dovesse chiedere più di 30 milioni di euro, potrebbe decidere di ingaggiare Bernardeschi.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre a Dybala e Bernardeschi ha altri tre giocatori in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Juan Cuadrado. Tutti giocatori che dovrebbero essere confermati anche nella stagione 2022-2023. Soprattutto il colombiano si parla di un'intesa contrattuale da 4 milioni di euro a stagione fino a giugno 2024. Per quanto riguarda invece i giocatori in scadenza a giugno 2023, ovvero Alex Sandro e Adrien Rabiot, potrebbe esserci una cessione a fine stagione. Il brasiliano sopratutto sembrerebbe non essere considerato importante per la società bianconera.

Il francese anche contro l'Inter ha dimostrato di essere un giocatore importante e Allegri potrebbe chiedere una sua conferma nella stagione 2022-2023. Sarà però necessario però un prolungamento di contratto per evitare di perderlo a parametro zero nel 2023.