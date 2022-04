La Juventus 2022-2023 potrebbe essere ulteriormente rivoluzionata rispetto a quella di questa stagione. La società bianconera potrebbe effettuare almeno cinque cessioni importanti oltre ai giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, con l'addio già confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, e Federico Bernardeschi, che non avrebbe trovato l'intesa per il prolungamento di contratto in scadenza a giugno.

Per il centrocampista si parla di un interesse concreto del Milan se la società rossonera non riuscisse ad acquistare Domenico Berardi.

Rimanendo in tema cessioni, potrebbero partire Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey, da valutare anche la conferma di Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il difensore potrebbe rescindere il suo contratto già a fine stagione per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano.

Si parla di un interesse concreto dell'Inter Miami. Il difensore dopo aver finito con il calcio giocato potrebbe ritornare alla Juventus come dirigente. A confermare l'addio è stato Marcello Chirico, il giornalista sportivo, che ha sottolineato che il motivo per cui la società bianconera vorrebbe ingaggiare Rudiger e confermare de Ligt è proprio perché Chiellini lascerà la società bianconera a fine stagione.

Il difensore Chiellini potrebbe rescindere il suo contratto con la Juventus a giugno

"In intesa con la Juventus, Giorgio Chiellini a fine stagione rescinderà il contratto. Questo spiega l'interesse per Rudiger e la volontà di confermare de Ligt". Questo il post su Twitter di Marcello Chirico, che ha sottolineato come il difensore bianconero potrebbe lasciare la società prima della scadenza del suo contratto prevista a giugno 2023.

‼️ In accordo con la società #Juventus, a fine stagione #Chiellini rescinderà il suo contratto ‼️

Da qui il pressing su #Rudiger e l'intenzione di trattenere #DeLigt . — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) April 2, 2022

Per Chiellini potrebbe esserci una nuova esperienza professionale nel campionato americano. Si parla di un suo possibile trasferimento all'Inter Miami, società in cui giocano due ex juventini come Higuain e Matuidi.

Il giornalista sportivo ha sottolineato che il sostituto di Chiellini potrebbe essere Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Dovrebbe essere confermato anche Matthijs de Ligt, che ha un contratto fino a giugno 2024 e che potrebbe ulteriormente prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre ad un difensore potrebbe acquistare anche un terzino sinistro, due centrocampisti ed un giocatore per il settore avanzato. Si valutano diversi profili per la fascia sinistra, fra questi anche Wijndal dell'Az Alkmaar. Per il centrocampo piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United, per il settore avanzato Niccolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.