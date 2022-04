Inter, Juventus e Milan molto probabilmente saranno tra le protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I tre club starebbero già valutando una serie di operazioni che chiamerebbero in causa alcune società di rilievo come Real Madrid e Tottenham.

Gli Spurs infatti potrebbero bussare alla porta dell'Inter per Alessandro Bastoni, mentre il Milan avrebbe un particolare interesse per il madridista Marco Asensio. La Juventus, invece, starebbe pensando di contattare la Lazio per arrivare a Milinkovic-Savic, allo scopo di mettere a disposizione di Allegri un centrocampista di qualità.

La Juventus potrebbe mettere a segno il colpo Milinkovic-Savic

La Juventus, dopo aver acquistato Dusan Vlahovic a gennaio dalla Fiorentina, sarebbe sulle tracce di un altro calciatore serbo, ossia Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, il quale al termine di questa stagione potrebbe lasciare Roma.

Il presidente biancoceleste Claudio Lotito lo lascerebbe partire per un'offerta non inferiore ai 65 milioni di euro. In questo modo avrebbe il denaro necessario per finanziare le operazioni di mercato in entrata. La Juventus, dal canto suo, se riuscisse a vendere Arthur, Bernardeschi e Rabiot, potrebbe avere un "tesoretto" piuttosto corposo da reinvestire su Milinkovic-Savic. Questi sarebbe particolarmente gradito a Massimiliano Allegri, essendo in grado di giocare sia in un centrocampo a tre, sia a due.

I bianconeri però dovrebbero guardarsi le spalle dalla concorrenza del Paris Saint-Germain.

Il Tottenham interessato a Bastoni

Il Tottenham, sotto richiesta di Antonio Conte, starebbero pensando di puntellare la difesa con Alessandro Bastoni. Gli Spurs sarebbero disposti ad offrire all'Inter circa 50 milioni di euro per il centrale 22enne, il cui contratto è in scadenza nel 2024.

L'operazione sarebbe piuttosto complessa perché l'ex Atalanta è centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi, il quale nel prossimo mercato estivo rischia già di perdere Stefan De Vrij. Il Tottenham, qualora non dovesse riuscire ad ingaggiare Bastoni, potrebbe intensificare i contatti per Josko Gvardiol (attualmente in forza al Lipsia).

Molto dipenderà anche dal futuro di Conte a Londra, poiché ha il contratto in scadenza nel 2023.

Ipotesi scambio Tonali-Asensio tra Milan e Real Madrid

Milan e Real Madrid potrebbero mettere a segno una nuova operazione di mercato in estate. Si ipotizza che i due club possano provare ad intavolare uno scambio che chiamerebbe in causa Sandro Tonali e Marco Asensio. Il fantasista spagnolo piace molto a Paolo Maldini, il quale vorrebbe regalarlo per la prossima stagione a Stefano Pioli.

Asensio potrebbe giocare come trequartista nel 4-2-3-1 dell'allenatore rossonero, adattandosi anche da esterno offensivo. Il contratto dell'ex Maiorca è in scadenza nel 2023, ma il presidente dei Blancos, Florentino Perez, sarebbe già al lavoro per proporgli il rinnovo.

Il tecnico Ancelotti, tuttavia, non lo ritiene essenziale per le sue idee di gioco, poiché preferisce puntare su Vinicius e Rodrygo. Invece preferirebbe avere a disposizione Tonali per ringiovanire un reparto che attualmente può contare sugli over 30 Modric e Kross.