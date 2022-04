La trentaduesima giornata della Serie A di calcio si aprirà sabato 9 aprile (ore 15) al “Carlo Castellani” con Empoli-Spezia. La compagine toscana condivide con 33 punti all’attivo (otto vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte) il tredicesimo posto in classifica con l’Udinese che però deve recuperare il match interno contro la Salernitana e quello esterno contro la Fiorentina. Alle spalle di queste due squadre, staccato di una sola lunghezza, c’è lo Spezia (nove successi, cinque pari e diciassette ko).

Come arrivano all’appuntamento le due contendenti

L’Empoli nell'ultimo turno ha allungato a 14 la striscia di gare consecutive senza vittorie in Serie A (sette pareggi e altrettante sconfitte) soccombendo per 1-0 nel “derby dell’Arno” disputato in trasferta contro la Fiorentina. Serie record per questa stagione che gli azzurri avviarono proprio nel match d’andata terminato sull’1-1. L’ultima affermazione dell’Empoli nel massimo campionato risale a quasi quattro mesi or sono: il 12 dicembre la formazione diretta da Aurelio Andreazzoli andò a imporsi a Napoli per 1-0.

Lo Spezia è invece reduce dalla seconda vittoria interna di fila conseguita in extremis sul Venezia per 1-0 grazie alla rete realizzata al 94’ da Gyasi.

Empoli in casa vs Spezia in trasferta

Nei quindici impegni sostenuti davanti al proprio pubblico l’Empoli ha incamerato 12 punti (tre vittorie, altrettanti pareggi e nove sconfitte). Soltanto Genoa, Venezia e Salernitana hanno fatto peggio. Nelle sei esibizioni più recenti al “Carlo Castellani” gli azzurri non sono riusciti a conquistare la posta piena (due pari e quattro ko).

L’ultima vittoria casalinga della compagine toscana è datata 6 dicembre (3-1 all’Udinese).

Lo Spezia detiene il tredicesimo rendimento esterno del torneo (14 punti, frutto di quattro successi, due pari e dieci ko) Nelle tre gare esterne più vicine nel tempo gli “aquilotti” hanno rimediato altrettante sconfitte. L’ultimo successo in trasferta ottenuto dalla squadra guidata da Thiago Motta è legato all’affermazione colta allo scadere al “Meazza” contro il Milan per 2-1 il 17 gennaio scorso.

Empoli-Spezia: attacchi e difese a confronto

L’Empoli detiene con 41 reti realizzate l’undicesimo attacco in coabitazione con l’Udinese, ma anche la terza difesa più battuta con 56 gol al passivo. Nelle quindici gare giocate davanti al proprio pubblico gli azzurri sono andati a segno 23 volte come Milan, Roma, Sassuolo e Sampdoria (nono miglior rendimento). I problemi emergono in fase difensiva: nessuna squadra ha infatti subito più reti in casa di quella empolese (38 gol).

Lo Spezia non va oltre il quindicesimo posto (condiviso con il Bologna) in quanto a reti segnate (32) e al sedicesimo per quanto concerne quelle subite (54). Nei sedici impegni sostenuti lontano dal “Picco” le Aquile hanno realizzato 16 reti (sedicesimo posto) e ne hanno incassate 37 (nessuna compagine ha fatto peggio).

La gara d’andata

Il primo confronto diretto fra le due squadre a livello di Serie A, andato in scena al “Picco” il 19 dicembre scorso, fece registrare un pareggio per 1-1. Lo Spezia passato in vantaggio al 50’ grazie a una sfortunata autorete dell’ex bianconero Marchizza sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Reca si vide raggiungere al 71’ dagli ospiti a segno con una deviazione nella propria porta dell’ex azzurro Nikolau in occasione di un cross basso dalla destra proposto da Zurkowski.

Empoli-Spezia: i precedenti in Toscana

Il bilancio dei precedenti 29 confronti diretti disputati in terra toscana (6 in Serie B, 22 in Serie C e uno in Quarta Serie) è favorevole ai padroni di casa usciti vincitori in 18 occasioni (3 in Serie B e 15 in Serie C) a fronte delle 4 degli avversari (3 in Serie C e una in Quarta Serie).

Il risultato di parità si è verificato in sole 7 circostanze (3 in Serie B e 4 in Serie C) ma ben quattro volte nelle ultime cinque sfide. Il confronto diretto più recente disputato al “Castellani” è datato 29 ottobre 2019: Empoli e Spezia chiusero sull’1-1 un match valido per la decima giornata del campionato Serie B 2019-20. A Bidaoui, in gol per gli ospiti al 56’, rispose Frattesi al 70’. L’ultima vittoria interna dell’Empoli è legata al 2-0 ottenuto il 26 aprile 2014 in una gara valida per il 36° turno del torneo cadetto 2013-14. Per gli azzurri, promossi nella massima serie al termine di quella stagione, andarono in rete Rugani (29’) e Tavano (78’). Per ritrovare un’affermazione esterna dello Spezia bisogna risalire al 19 settembre 1993, quando gli “aquilotti” s’imposero per 1-0 grazie a un centro di Pepe (40’) in un match valido per la seconda giornata del girone A del campionato di Serie C1 1993-94.