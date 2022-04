La Juventus potrebbe ripartire con una rosa rivoluzionata nella stagione 2022-2023. La società bianconera è al lavoro per mettere ulteriore qualità a disposizione di Allegri. Si cercherà anche di alleggerire il monte ingaggi, con tanti giocatori che hanno uno stipendio fin troppo pesante rispetto al contributo che hanno dato nelle ultime stagioni. A rischio cessione ci sono evidentemente i giocatori in scadenza a giugno, ovvero Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio che, come Dybala, potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

La Juventus avrebbe offerto circa 2,5 milioni di euro più bonus a stagione al centrocampista, circa 1,5 milioni di euro in meno rispetto all'attuale ingaggio. Tale distanza potrebbe agevolare il suo addio. Per quanto riguarda invece il terzino, sarebbe pronto ad accettare un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro a stagione, ma molto dipenderà dalla volontà della società bianconera di volerlo confermare. Dei giocatori in scadenza, gli unici che sembrano certi del prolungamento di contratto sono Mattia Perin e Juan Cuadrado. A Bernardeschi e De Sciglio potrebbero aggiungersi Luca Pellegrini, Moise Kean, Arthur Melo e Alvaro Morata.

Possibili le cessioni di Bernardeschi, De Sciglio, Pellegrini e Kean

Il terzino non sembra essere considerato un giocatore da Juventus e una sua eventuale partenza garantirebbe una somma da investire sul mercato. Si cercano società interessate anche per Moise Kean, anche se la Juventus ha un obbligo di riscatto del suo cartellino definito con l'Everton lo scorso Calciomercato estivo. Se però il Paris Saint Germain decidesse di acquistarlo, la società bianconera risparmierebbe una somma importante.

La Juventus potrebbe cedere Arthur Melo e non riscattare Morata

Potrebbe garantire circa 40 milioni di euro la partenza di Arthur Melo. Il brasiliano non sembra essere considerato un giocatore utile per Allegri, anche perché il tecnico toscano preferirebbe un giocatore bravo nella verticalizzazione. Non è un caso che si parli del possibile arrivo di Jorginho dal Chelsea. Da valutare il futuro professionale di Alvaro Morata, la Juventus vorrebbe riscattarlo ma non a 35 milioni di euro, come era stato definito nell'estate 2020 quando arrivò dall'Atletico Madrid. La società bianconera considererebbe il suo acquisto solo se la società spagnola accettasse un'offerta di circa 20 milioni di euro.